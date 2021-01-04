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***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.01.2021 18:21



***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
GÖKHAN TEZEL Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı Aygaz Bağlı Ortaklık / İştiraklerinde Yön. Kurulu Üyelikleri
GÖKHAN DİZEMEN Genel Müdür Yardımcısı (Mali) Üst Düzey Yönetici - Aygaz Bağlı Ortaklık/ İştiraklerinde Yön. Kurulu Üyelikleri
FİKRET COŞAR Genel Müdür Yardımcısı (Satış) Üst Düzey Yönetici - Aygaz Bağlı Ortaklık / İştiraklerinde Yön. Kurulu Üyelikleri
AYŞE ABAMOR BİLGİN Genel Müdür Yardımcısı (Teknik ve Yatırımlar) Üst Düzey Yönetici Tedarik Zinciri Direktörü Aygaz Bağlı Ortaklık / İştiraklerinde Yön. Kurulu Üyelikleri
RIDVAN UÇAR Genel Müdür Yardımcısı (Pazarlama ve İnovasyon) Üst Düzey Yönetici - Aygaz Bağlı Ortaklık/ İştiraklerinde Yön. Kurulu Üyelikleri
ELİFCAN YAZGAN Tedarik Zinciri Direktörü Üst Düzey Yönetici İş Geliştirme Müdürü -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896828


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Tam 3.029 3.106 39,48  
Yarım 1.464 1.502 19,09  
Çeyrek 734 751 9,55  
Gümüş.Ons 27,18 27,23 0,87  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 0,18  
B. Petrol 51,14 51,14 -0,66  
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