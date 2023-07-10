***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoGökhan Dizemen Genel Müdür Yardımcısı- Mali 01.01.2021 0212 354 1515 gokhan.dizemen@aygaz.com.trAli Sencer Turunç Finans, Yatırımcı İlişkileri ve Strateji Direktörü 07.07.2023 0212 354 1753 sencer.turunc@aygaz.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 210907 / 926577Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTahvil 1000000000 TRY Yurtiçi 06.07.2022 06.07.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satışhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169446BIST