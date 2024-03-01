***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.03.2024 18:32
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MELİH POYRAZ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici - Aygaz Bağlı Ortaklık / İştiraklerinde Yön. Kurulu Üyelikleri
GÖKHAN DİZEMEN Genel Müdür Yardımcısı (Mali) Üst Düzey Yönetici - Aygaz Bağlı Ortaklık/ İştiraklerinde Yön. Kurulu Üyelikleri
FİKRET COŞAR Genel Müdür Yardımcısı (Satış) Üst Düzey Yönetici - Aygaz Bağlı Ortaklık / İştiraklerinde Yön. Kurulu Üyelikleri
AYŞE ABAMOR BİLGİN Genel Müdür Yardımcısı (Teknik ve Yatırımlar) Üst Düzey Yönetici Tedarik Zinciri Direktörü
ELİFCAN YAZGAN Tedarik Zinciri Direktörü Üst Düzey Yönetici İş Geliştirme Müdürü Aygaz Bağlı Ortaklık/ İştiraklerinde Yön. Kurulu Üyelikleri
ESRA TOPKOÇ İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici İnsan Kaynakları Müdürü -
GÖKHAN BURAK GÜRBÜZ Üretim Direktörü Üst Düzey Yönetici Gebze İşletmesi Fabrika Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254045
BIST