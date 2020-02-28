***AYGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:11
***AYGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYGAZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYGAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822551
BIST
12:15105.896
En Yüksek
|Değişim
|: -4,10%
|| -4.522,47
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.075
En Düşük
99.332
12:156,2507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0503
|Açılış
|: 6,2410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2530
En Düşük
6,1998
12:156,9068
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,0851
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9068
En Düşük
6,8179
12:15328,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 1,80
|Açılış
|: 328,03
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,60
|10.183.661
|% 14,99
|
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|OYAYO
|3,77
|15.446.902
|% 11,54
|
|AKSEN
|3,77
|9.136.506
|% 7,41
|
|OYLUM
|3,03
|4.787.921
|% 6,69
|
|ISBTR
|39.015,00
|39.015
|% -15,00
|
|QNBFB
|34,86
|81.991
|% -14,98
|
|GYHOL
|16,60
|39.956
|% -14,96
|
|DOKTA
|20,48
|3.072
|% -14,93
|
|BUCIM
|3,38
|853.770
|% -11,98
|
|THYAO
|11,54
|564.277.659
|% -5,02
|
|ASELS
|27,06
|404.570.213
|% -3,29
|
|GARAN
|9,55
|142.496.372
|% -6,28
|
|YKBNK
|2,32
|109.467.557
|% -5,31
|
|PETKM
|3,61
|109.451.471
|% -3,48
|
|IHLGM
|1,23
|93.337.972
|% -4,65
|
|EKGYO
|1,38
|101.066.953
|% -6,12
|
|THYAO
|11,54
|564.277.659
|% -5,02
|
|YKBNK
|2,32
|109.467.557
|% -5,31
|
|ODAS
|1,95
|86.107.837
|% -4,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0239
|8,0641
|% 0,67
|
|Frank
|6,4682
|6,5072
|% 1,51
|
|Riyal
|1,6602
|1,6685
|% 0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.632
|1.632
|-4,75
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,59
|
|Cumhuriyet
|2.173
|2.206
|-2,00
|
|Tam
|2.163
|2.217
|-2,15
|
|Yarım
|1.045
|1.072
|-1,03
|
|Çeyrek
|524
|536
|-0,52
|
|Gümüş.Ons
|17,18
|17,22
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|50,28
|50,28
|-1,45
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