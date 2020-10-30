***AYGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.10.2020 15:30
***AYGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYGAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884936
BIST
16:061.105
En Yüksek
|Değişim
|: -1,92%
|| -21,62
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
16:068,3723
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0840
|Açılış
|: 8,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3774
En Düşük
8,2678
16:069,7908
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1099
|Açılış
|: 9,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
16:06507,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 9,82
|Açılış
|: 507,20
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler16:06
|KARTN
|1.812,80
|63.421.446
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.417.974
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|726.381
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|14.535.117
|% 9,98
|
|KENT
|298,80
|2.338.882
|% -10,00
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|UZERB
|36,98
|345.504
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,79
|976.596
|% -9,98
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|TSKB
|2,09
|5.085.080.044
|% -9,91
|
|GARAN
|6,62
|843.641.142
|% -2,36
|
|SKBNK
|1,84
|702.594.294
|% -7,07
|
|PETKM
|4,10
|596.577.967
|% 1,74
|
|SISE
|6,15
|570.294.763
|% -2,54
|
|TSKB
|2,09
|5.085.080.044
|% -9,91
|
|SKBNK
|1,84
|702.594.294
|% -7,07
|
|ALBRK
|1,64
|344.549.776
|% -7,34
|
|IHLAS
|1,04
|166.124.221
|% -5,45
|
|PETKM
|4,10
|596.577.967
|% 1,74
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3652
|8,3723
|% 1,01
|
|Euro
|9,7824
|9,7908
|% 1,14
|
|Sterlin
|10,8069
|10,8611
|% 1,24
|
|Frank
|9,1036
|9,1585
|% 1,09
|
|Riyal
|2,2220
|2,2332
|% 0,94
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|19,50
|
|Altın Gr.
|507
|507
|9,88
|
|Cumhuriyet
|3.358
|3.409
|59,00
|
|Tam
|3.344
|3.428
|57,14
|
|Yarım
|1.616
|1.658
|27,63
|
|Çeyrek
|811
|829
|13,82
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,77
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,38
|0,18
|
|B. Petrol
|38,17
|38,17
|-0,09
|
Seans Raporu
16:06
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16:20IHYAY
Yüzde -5.08 oranında düşüşle 1.12 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 411, 116 adet işlem
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16:18XU100
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16:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, MGROS, GUBRF