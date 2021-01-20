***AYGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.01.2021 10:11
***AYGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYGAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903403
BIST
10:141.565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,43
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.562
10:147,4420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0227
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4815
En Düşük
7,4269
10:149,0492
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0082
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0885
En Düşük
9,0308
10:14443,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,36
|Açılış
|: 443,05
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
444,69
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler10:14
|INTEM
|66,55
|8.120.954
|% 10,00
|
|KSTUR
|220,00
|173.800
|% 10,00
|
|MERIT
|158,50
|1.757.607
|% 9,99
|
|INVEO
|103,60
|16.727.440
|% 9,98
|
|UFUK
|19,96
|449.659
|% 9,97
|
|UZERB
|78,40
|124.499
|% -9,99
|
|SILVR
|7,64
|6.313.536
|% -9,91
|
|UMPAS
|2,41
|151.206
|% -7,31
|
|JANTS
|470,50
|6.404.376
|% -7,02
|
|ATSYH
|8,50
|167.391
|% -5,56
|
|DOHOL
|3,96
|240.294.260
|% 3,13
|
|KARSN
|4,48
|189.684.303
|% 8,74
|
|MGROS
|47,90
|125.663.255
|% 2,57
|
|THYAO
|13,35
|117.025.509
|% -0,60
|
|KRDMD
|7,19
|110.347.905
|% 1,27
|
|DOHOL
|3,96
|240.294.260
|% 3,13
|
|KARSN
|4,48
|189.684.303
|% 8,74
|
|EKGYO
|2,47
|72.308.767
|% 0,82
|
|TSKB
|1,89
|55.371.741
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,19
|110.347.905
|% 1,27
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4345
|7,4420
|% -0,30
|
|Euro
|9,0395
|9,0492
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,1214
|10,1721
|% -0,25
|
|Frank
|8,3370
|8,3873
|% -0,36
|
|Riyal
|1,9756
|1,9855
|% -0,43
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|13,98
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,23
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.911
|2.984
|-14,96
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|-7,23
|
|Çeyrek
|706
|722
|-3,62
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,52
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,05
|
|B. Petrol
|56,34
|56,34
|0,44
|
Seans Raporu
10:14
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