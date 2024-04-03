***AYGAZ* *TOASO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***AYGAZ******TOASO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler AYGAZ, TOASO04.04.2024 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaAYGAZ AYGAZ 6,85 6,165TOFAS OTO. FAB. TOASO 20 18Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266475BIST