AYK BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









AYK BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)İsa KESKİN 21000 TRY 42Üçler YILDIRIM 2000 TRY 4Ferdane ÜNAL 2000 TRY 4Ömer Faruk YELTEKİN 1000 TRY 2Muhammed KESKİN 2000 TRY 4Hüseyin AMANET 2000 TRY 4Turan KAYA 2000 TRY 4Nadir EROĞLU 1000 TRY 2Muzaffer KÖKVER 1000 TRY 2Nadir EROĞLU 1000 TRY 2Yusuf YELTEKİN 1000 TRY 2TOPLAM 50000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)İSA KESKİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir 40Sorumlu OrtaklarAdı-Soyadıİsa KESKİNÜçler YILDIRIMMUHAMMED KESKİNTURAN KAYAhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914437BIST