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AYK BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.03.2021 11:39



AYK BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
İsa KESKİN 21000 TRY 42
Üçler YILDIRIM 2000 TRY 4
Ferdane ÜNAL 2000 TRY 4
Ömer Faruk YELTEKİN 1000 TRY 2
Muhammed KESKİN 2000 TRY 4
Hüseyin AMANET 2000 TRY 4
Turan KAYA 2000 TRY 4
Nadir EROĞLU 1000 TRY 2
Muzaffer KÖKVER 1000 TRY 2
Nadir EROĞLU 1000 TRY 2
Yusuf YELTEKİN 1000 TRY 2
TOPLAM 50000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
İSA KESKİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir 40

Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
İsa KESKİN
Üçler YILDIRIM
MUHAMMED KESKİN
TURAN KAYA




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914437


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Altın Ons 1.719 1.719 -4,75  
Altın Gr. 403 404 -0,62  
Cumhuriyet 2.697 2.738 -98,00  
Tam 2.685 2.755 -92,97  
Yarım 1.298 1.332 -44,97  
Çeyrek 651 666 -22,49  
Gümüş.Ons 26,03 26,05 -0,46  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 -0,12  
B. Petrol 62,83 62,83 -0,86  
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