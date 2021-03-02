AYK BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.03.2021 11:39
AYK BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
İsa KESKİN 21000 TRY 42
Üçler YILDIRIM 2000 TRY 4
Ferdane ÜNAL 2000 TRY 4
Ömer Faruk YELTEKİN 1000 TRY 2
Muhammed KESKİN 2000 TRY 4
Hüseyin AMANET 2000 TRY 4
Turan KAYA 2000 TRY 4
Nadir EROĞLU 1000 TRY 2
Muzaffer KÖKVER 1000 TRY 2
Nadir EROĞLU 1000 TRY 2
Yusuf YELTEKİN 1000 TRY 2
TOPLAM 50000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
İSA KESKİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir 40
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
İsa KESKİN
Üçler YILDIRIM
MUHAMMED KESKİN
TURAN KAYA
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914437
BIST
11:441.530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,56
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
11:447,3318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0358
|Açılış
|: 7,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3516
En Düşük
7,2702
11:448,8034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0130
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,8387
En Düşük
8,7606
11:44403,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,90
|Açılış
|: 403,32
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
407,35
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler11:42
|ROYAL
|4,07
|614.725
|% 10,00
|
|SUMAS
|79,20
|197.921
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|63.798.159
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|1.481.180
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,48
|446.326
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|956.654
|% -10,00
|
|OSMEN
|36,66
|91.100
|% -9,93
|
|UMPAS
|1,28
|72.586
|% -8,57
|
|EKIZ
|7,33
|72.259
|% -8,38
|
|TACTR
|25,10
|27.861
|% -7,04
|
|THYAO
|14,93
|2.835.754.771
|% 8,19
|
|PGSUS
|93,65
|690.203.162
|% 5,82
|
|KRDMD
|7,05
|611.008.813
|% 2,17
|
|KOZAL
|131,00
|596.327.509
|% -3,89
|
|EKGYO
|2,37
|592.441.421
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,37
|592.441.421
|% 0,85
|
|THYAO
|14,93
|2.835.754.771
|% 8,19
|
|SKBNK
|1,38
|188.607.652
|% -1,43
|
|KRDMD
|7,05
|611.008.813
|% 2,17
|
|PETKM
|5,43
|463.112.545
|% 0,93
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3209
|7,3265
|% 0,42
|
|Euro
|8,7960
|8,8034
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,1140
|10,1647
|% -0,08
|
|Frank
|7,9184
|7,9661
|% -0,28
|
|Riyal
|1,9397
|1,9494
|% 0,04
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-4,75
|
|Altın Gr.
|403
|404
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
|
|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,05
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,12
|
|B. Petrol
|62,83
|62,83
|-0,86
|