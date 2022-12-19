***AYX* *AHGAZ* *KLNMA* *VKY*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.12.2022 18:11
***AYX******AHGAZ******KLNMA******VKY*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [VKY, KLNMA, AHGAZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. paylarının halka arzında içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki ve idari sorumluluğu bulunan kişiler tarafından satın alınan pay tutarları revize edilerek ekteki tabloda yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088483
BIST
18:055.392
En Yüksek
|Değişim
|: 3,41%
|| 177,62
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.404
En Düşük
5.268
18:0518,6603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0083
|Açılış
|: 18,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
18:0519,8218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0564
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
18:051.073,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,85
|Açılış
|: 1.073,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.069,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UMPAS
|5,17
|3.275.299
|% 300,78
|
|TSKB
|5,50
|1.789.052.872
|% 10,00
|
|SKBNK
|3,52
|1.191.734.555
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|2.155.419
|% 10,00
|
|PLTUR
|13,32
|2.986.424
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|23.448.042
|% -10,00
|
|EUREN
|12,90
|1.113.075.988
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,97
|7.655.804
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|59.614.591
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|2.642.472
|% -9,96
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|THYAO
|143,30
|7.226.233.080
|% 2,87
|
|AKBNK
|20,50
|6.323.324.818
|% 9,92
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|EKGYO
|8,28
|5.364.566.340
|% 0,73
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ALBRK
|3,83
|1.559.808.367
|% 9,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6428
|18,6544
|% 0,01
|
|Euro
|19,8073
|19,8227
|% 0,29
|
|Sterlin
|22,6526
|22,7662
|% 0,17
|
|Frank
|19,9892
|20,1097
|% 0,48
|
|Riyal
|4,9431
|4,9679
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-3,13
|
|Altın Gr.
|1.073
|1.073
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|7.214
|7.323
|-2,00
|
|Tam
|7.239
|7.300
|42,00
|
|Yarım
|3.506
|3.569
|21,00
|
|Çeyrek
|1.758
|1.784
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,05
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,82
|13,84
|-0,09
|
|B. Petrol
|80,09
|80,09
|1,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GSRAY
Yüzde 6.72 oranında artışla 9.05 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 790, 403 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 5, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 46 üstünde . İşlem hacmi 128, 067.00 milyon TL de
-
17:56GEDIK
Yüzde 8.15 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 421, 441 adet işlem
-
17:55SANEL
Yüzde 9.95 oranında artışla 16.14 lira fiyatla işlem gören hissede 470, 150 adet işlem
-
17:54PEGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 781, 765 adet işlem