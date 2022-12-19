***AYX* *AHGAZ* *KLNMA* *VKY*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYX******AHGAZ******KLNMA******VKY*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [VKY, KLNMA, AHGAZ]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAhlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. paylarının halka arzında içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki ve idari sorumluluğu bulunan kişiler tarafından satın alınan pay tutarları revize edilerek ekteki tabloda yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088483BIST