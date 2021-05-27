***AYX* *BOBET*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
27.05.2021 08:11
***AYX******BOBET*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938324
BIST
11:231.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,65
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.424
11:238,4338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0221
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4678
En Düşük
8,4264
11:2310,3148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3454
En Düşük
10,3073
11:23514,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,97
|Açılış
|: 514,74
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
514,50
BIST En Aktif Hisseler11:23
|KAPLM
|22,32
|4.171.912
|% 9,95
|
|SNKRN
|29,90
|92.152
|% 8,73
|
|UTPYA
|26,98
|152.248
|% 7,92
|
|SUMAS
|65,85
|197.813
|% 7,69
|
|GWIND
|4,38
|114.979.451
|% 7,09
|
|KUTPO
|44,56
|115.419.861
|% -9,98
|
|METUR
|26,78
|24.566.318
|% -9,95
|
|ORMA
|29,00
|33.350
|% -9,26
|
|ISGSY
|12,59
|32.136.065
|% -7,70
|
|DERHL
|6,19
|13.721.503
|% -5,93
|
|THYAO
|13,37
|529.472.954
|% 2,45
|
|GARAN
|8,10
|344.454.892
|% -0,37
|
|TRILC
|49,84
|220.551.423
|% 3,62
|
|YKBNK
|2,16
|200.273.697
|% -0,46
|
|KOZAL
|124,10
|177.666.786
|% -1,12
|
|YKBNK
|2,16
|200.273.697
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,88
|122.385.006
|% -1,05
|
|GARAN
|8,10
|344.454.892
|% -0,37
|
|THYAO
|13,37
|529.472.954
|% 2,45
|
|SKBNK
|1,11
|35.264.378
|% -0,89
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4320
|8,4338
|% -0,26
|
|Euro
|10,3095
|10,3148
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,8778
|11,9374
|% -0,22
|
|Frank
|9,3643
|9,4207
|% -0,15
|
|Riyal
|2,2421
|2,2533
|% -0,26
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|0,41
|
|Altın Gr.
|515
|515
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|3.418
|3.470
|25,00
|
|Tam
|3.402
|3.487
|22,45
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|10,86
|
|Çeyrek
|825
|844
|5,43
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,65
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,30
|68,30
|-0,43
|