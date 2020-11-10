***AYX* *KLGYO*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.11.2020 15:57
***AYX******KLGYO*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bedelli sermaye artırımına aracılık ettiğimiz Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (KLGYO) 1.400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 124.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 496.000.000 TL (% 400 oranında) artırılarak 620.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan izahname Sermaye Piyasası Kurulunun 05/11/2020 tarih 69/1361 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
Pay sahiplerimizin ellerindeki payların % 400'ü oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.
Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 11.11.2020 ila 25.11.2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kullanımında 1 payın nominal değeri 1 Türk Lirası'dır.
Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış olan izahname şirketimizin www.ahlatciyatirim.com.tr adresli internet sitesi ve Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin www.kilergyo.com ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.tr) yayımlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur,
AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887762
BIST
16:441.240
En Yüksek
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BIST En Aktif Hisseler16:42
|ALCAR
|154,00
|43.686.577
|% 10,00
|
|SEKUR
|11,00
|3.256.333
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,63
|1.944.838
|% 10,00
|
|TKURU
|323,60
|12.902.014
|% 9,99
|
|BMELK
|14,76
|1.217.848
|% 9,99
|
|CASA
|45,00
|393.809
|% -10,00
|
|RODRG
|10,53
|2.899.944
|% -10,00
|
|DAGHL
|17,97
|5.813.054
|% -9,97
|
|BLCYT
|7,19
|42.045.087
|% -9,90
|
|BRKO
|1,33
|2.155.673
|% -9,52
|
|THYAO
|11,49
|4.980.338.177
|% 7,58
|
|GARAN
|7,66
|2.871.130.777
|% 2,41
|
|TCELL
|15,40
|1.644.434.363
|% -5,87
|
|PGSUS
|52,95
|1.531.903.885
|% 9,00
|
|TUPRS
|84,55
|1.101.495.696
|% 2,73
|
|THYAO
|11,49
|4.980.338.177
|% 7,58
|
|YKBNK
|2,51
|974.599.146
|% 1,62
|
|GARAN
|7,66
|2.871.130.777
|% 2,41
|
|EKGYO
|1,87
|559.558.296
|% 1,08
|
|KRDMD
|3,61
|925.897.775
|% 3,74
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2092
|8,2235
|% 2,12
|
|Euro
|9,6908
|9,7058
|% 2,00
|
|Sterlin
|10,7878
|10,8419
|% 2,12
|
|Frank
|8,8790
|8,9325
|% 1,17
|
|Riyal
|2,1732
|2,1841
|% 1,51
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.874
|1.875
|8,78
|
|Altın Gr.
|498
|498
|14,89
|
|Cumhuriyet
|3.325
|3.376
|57,00
|
|Tam
|3.295
|3.380
|34,14
|
|Yarım
|1.592
|1.635
|16,52
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|Çeyrek
|799
|817
|8,26
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|Gümüş.Ons
|24,05
|24,09
|-0,11
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|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|0,13
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|B. Petrol
|42,69
|42,69
|0,29
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Seans Raporu
16:42
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16:58EUKYO
Yüzde 8.95 oranında artışla 4.26 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 497, 086 adet işlem
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16:56PARSN
Yüzde 4.36 oranında artışla 21.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 489, 275 adet işlem
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16:55XU100
Endeks 1, 242 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 82 üstünde . İşlem hacmi 27, 793.00 milyon TL de
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Yüzde 6.76 oranında artışla 10.43 lira fiyatla işlem gören hissede 679, 656 adet işlem
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16:54GENTS
Yüzde 4.54 oranında artışla 4.61 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 441, 772 adet işlem