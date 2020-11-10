***AYX* *KLGYO*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYX******KLGYO*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [KLGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBedelli sermaye artırımına aracılık ettiğimiz Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (KLGYO) 1.400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 124.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 496.000.000 TL (% 400 oranında) artırılarak 620.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan izahname Sermaye Piyasası Kurulunun 05/11/2020 tarih 69/1361 sayılı toplantısında onaylanmıştır.Pay sahiplerimizin ellerindeki payların % 400'ü oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 11.11.2020 ila 25.11.2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kullanımında 1 payın nominal değeri 1 Türk Lirası'dır.Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış olan izahname şirketimizin www.ahlatciyatirim.com.tr adresli internet sitesi ve Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin www.kilergyo.com ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.tr) yayımlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur,AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887762BIST