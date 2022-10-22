***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.10.2022 13:42
***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 22.10.2022 tarih ve 20 sayılı toplantısında Denetimden Sorumlu Komite'nin teklifi üzerine, Şirketimizin 01.01.2022 – 31.12.2022 faaliyet ve hesaplarının denetimi konusunda KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073426
BIST
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 33,78
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.952
En Düşük
3.888
18:0518,5968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0100
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
18:0518,3669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1588
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3915
En Düşük
17,9901
18:05989,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 16,47
|Açılış
|: 990,28
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
990,81
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|12,98
|226.242.468
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|567.122.927
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|178.062.900
|% 10,00
|
|AGESA
|31,90
|67.929.817
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|42.789.691
|% 10,00
|
|ETILR
|8,72
|89.129.729
|% -6,03
|
|ATSYH
|120,70
|4.008.261
|% -5,56
|
|SNKRN
|17,40
|2.381.564
|% -5,23
|
|NTGAZ
|28,88
|118.080.363
|% -4,56
|
|ODAS
|7,93
|1.518.773.561
|% -3,65
|
|THYAO
|97,95
|5.836.967.169
|% -1,11
|
|SISE
|32,00
|3.555.097.170
|% 2,04
|
|TUPRS
|380,00
|3.311.801.198
|% 3,20
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|SASA
|93,15
|3.145.764.311
|% 9,27
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|TSKB
|2,90
|1.132.588.211
|% 3,57
|
|SKBNK
|1,96
|727.726.223
|% 2,62
|
|YKBNK
|9,48
|2.758.604.131
|% -2,17
|
|VAKBN
|8,91
|1.868.119.285
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5707
|18,5968
|% -0,05
|
|Euro
|18,3122
|18,3669
|% 0,87
|
|Sterlin
|20,9340
|21,0389
|% 0,50
|
|Frank
|18,5481
|18,6599
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9298
|4,9545
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|29,89
|
|Altın Gr.
|990
|990
|17,00
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|8,00
|
|Tam
|6.699
|6.836
|127,00
|
|Yarım
|3.264
|3.342
|62,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.670
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,44
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,38
|
|B. Petrol
|93,50
|93,50
|1,12
|