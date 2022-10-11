***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin halka arz dolayısıyla 80.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak şirket esas sözleşmesinin, "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na ("SPK") yaptığımız başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.10.2022 tarihli yazısı ile onaylanmış olup, sermaye artışı tesciline ilişkin İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdindeki işlemler başlatılmıştır. Onaylı tadil metnine ekte yer verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070871BIST