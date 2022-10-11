***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
11.10.2022 17:41
***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin halka arz dolayısıyla 80.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak şirket esas sözleşmesinin, "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na ("SPK") yaptığımız başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.10.2022 tarihli yazısı ile onaylanmış olup, sermaye artışı tesciline ilişkin İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdindeki işlemler başlatılmıştır. Onaylı tadil metnine ekte yer verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070871
BIST
18:053.572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -10,48
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.606
En Düşük
3.563
18:0518,5887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0123
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
18:0518,0825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0531
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
18:05998,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,65
|Açılış
|: 998,34
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HKTM
|67,10
|71.575.057
|% 10,00
|
|BNTAS
|6,27
|222.907.684
|% 10,00
|
|KONTR
|90,75
|864.339.256
|% 10,00
|
|DOKTA
|40,50
|46.266.887
|% 9,99
|
|KRONT
|57,85
|48.513.362
|% 9,98
|
|MARTI
|4,05
|104.446.531
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|922.201
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|66.098.671
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|64.108.346
|% -9,94
|
|BMSCH
|12,27
|185.271.932
|% -7,67
|
|THYAO
|84,80
|4.968.667.940
|% -1,57
|
|AKBNK
|13,04
|3.117.053.461
|% 1,95
|
|PETKM
|14,54
|2.881.681.734
|% -0,14
|
|YKBNK
|8,32
|2.880.477.901
|% 3,35
|
|SASA
|84,75
|2.687.366.252
|% -1,17
|
|EKGYO
|4,32
|1.939.061.013
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,32
|2.880.477.901
|% 3,35
|
|ISCTR
|8,32
|2.073.895.341
|% 0,97
|
|AKBNK
|13,04
|3.117.053.461
|% 1,95
|
|PETKM
|14,54
|2.881.681.734
|% -0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5834
|18,5887
|% 0,07
|
|Euro
|18,0692
|18,0825
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,5627
|20,6659
|% 0,40
|
|Frank
|18,5749
|18,6868
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9292
|4,9539
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|2,75
|
|Altın Gr.
|998
|998
|1,02
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.717
|6.776
|-5,00
|
|Yarım
|3.273
|3.313
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.657
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,39
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|-0,17
|
|B. Petrol
|94,81
|94,81
|-1,38
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HTTBT
Yüzde 6.49 oranında artışla 18.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 074, 992 adet işlem
-
17:58HEDEF
Yüzde 4.58 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 263, 754 adet işlem
-
17:57IZFAS
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 284, 079 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 64 artarak (% 0.02 ) 3, 921
-
17:56
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, HKTM, KONTR