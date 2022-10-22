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***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.10.2022 13:43
***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 22.10.2022
Genel Kurul Tarihi 22.11.2022
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.11.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Mustafa Kemal Alışveriş Merkezi 1. Kat No: 7 Beşiktaş - İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimizin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkındabilgi verilmesi ve 2022 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi
3 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve idarisorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi
4 - Yönetim Kurulu üyelerine aylık verilecek huzur hakkının müzakeresi ve onaylanması
5 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bagımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
6 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2022 yılı içerisindegerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgiverilmesi
7 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Aztek Olaganustu Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Aztek Olaganustu Genel Kurul Davetiyesi ve Ekleri.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzun 22.10.2022 tarih ve 21 sayılı kararı uyarınca Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 22.11.2022 Salı günü saat 10:00'da ekte yer alan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Mustafa Kemal Alışveriş Merkezi 1. Kat No: 7 Beşiktaş - İstanbul adresinde yapılmasına kararın ortaklarımıza ve kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073427


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Altın Gr. 990 990 17,00  
Cumhuriyet 6.632 6.732 8,00  
Tam 6.699 6.836 127,00  
Yarım 3.264 3.342 62,00  
Çeyrek 1.637 1.670 29,00  
Gümüş.Ons 19,40 19,44 0,75  
Gümüş Gr. 11,54 11,56 0,38  
B. Petrol 93,50 93,50 1,12  
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