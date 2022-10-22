***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme DokümanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 22.10.2022Genel Kurul Tarihi 22.11.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.11.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Mustafa Kemal Alışveriş Merkezi 1. Kat No: 7 Beşiktaş - İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi2 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimizin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkındabilgi verilmesi ve 2022 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi3 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve idarisorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi4 - Yönetim Kurulu üyelerine aylık verilecek huzur hakkının müzakeresi ve onaylanması5 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bagımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması6 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2022 yılı içerisindegerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgiverilmesi7 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Aztek Olaganustu Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Aztek Olaganustu Genel Kurul Davetiyesi ve Ekleri.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarYönetim Kurulu'muzun 22.10.2022 tarih ve 21 sayılı kararı uyarınca Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 22.11.2022 Salı günü saat 10:00'da ekte yer alan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Mustafa Kemal Alışveriş Merkezi 1. Kat No: 7 Beşiktaş - İstanbul adresinde yapılmasına kararın ortaklarımıza ve kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073427BIST