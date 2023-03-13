***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.03.2023 12:08
***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı için SPK'ya Başvurulması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.03.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 13.03.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulunun Şirket'in 200.000.000 (iki yüz milyon) Türk Lirası olan mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın Şirketimizin 100.000.000 (yüz milyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesi ile kayıtlı sermaye tavanına yaklaşılmış olması ve şirketin büyüme potansiyeli nedeniyle 1.500.000.000 (bir milyar beş yüz milyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2023 – 2027 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ilişkin olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekte gösterildiği şekilde tadil edilmesine yönelik Yönetim Kurulu'nun 10.03.2023 tarihli ve 2023/07 no.lu kararı uyarınca, gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (13.03.2023) başvurulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 AZTEK_Gerekçesiz Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123383
BIST
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En Yüksek
|Değişim
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En Düşük
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|GOKNR
|14,64
|24.369.934
|% 9,99
|
|ALFAS
|291,70
|282.540.446
|% 9,99
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|VKING
|40,12
|22.747.747
|% 9,98
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|TETMT
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|21.484.562
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|EUKYO
|4,97
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|209.542.868
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|6,71
|13.813.965
|% -8,71
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|ASTOR
|53,75
|4.024.159.506
|% 2,97
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|EREGL
|40,20
|3.174.599.227
|% -1,37
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|ISCTR
|14,04
|3.091.691.277
|% -3,57
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|SASA
|116,30
|2.802.689.147
|% 4,40
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|THYAO
|135,90
|2.375.081.763
|% -2,02
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|ISCTR
|14,04
|3.091.691.277
|% -3,57
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|YKBNK
|11,09
|2.086.304.544
|% -6,49
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|EKGYO
|8,02
|1.343.781.404
|% -0,87
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|SKBNK
|2,46
|341.787.271
|% -5,75
|
|AKBNK
|18,68
|2.083.174.499
|% -4,30
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9707
|18,9748
|% 0,04
|
|Euro
|20,2855
|20,2910
|% 0,54
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|Sterlin
|22,8574
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|% 0,51
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|Frank
|20,7479
|20,8729
|% 1,19
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|Riyal
|5,0385
|5,0638
|% 0,03
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.902
|1.903
|32,60
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|17,43
|
|Cumhuriyet
|7.805
|7.923
|130,00
|
|Tam
|7.841
|7.891
|261,00
|
|Yarım
|3.831
|3.861
|127,00
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|Çeyrek
|1.915
|1.931
|64,00
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|Gümüş.Ons
|21,56
|21,58
|1,05
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|Gümüş Gr.
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|13,07
|0,54
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|B. Petrol
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