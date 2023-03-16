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***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.03.2023 15:53
***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavan artırımı SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.03.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 13.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 06.04.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulunun Şirket'in 200.000.000 (iki yüz milyon) Türk Lirası olan mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın Şirketimizin 100.000.000 (yüz milyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesi ile kayıtlı sermaye tavanına yaklaşılmış olması ve şirketin büyüme potansiyeli nedeniyle 1.500.000.000 (bir milyar beş yüz milyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2023 – 2027 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ilişkin olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekte gösterildiği şekilde tadil edilmesine yönelik Yönetim Kurulu'nun 10.03.2023 tarihli ve 2023/07 no.lu kararı uyarınca, gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 13.03.2023 tarihinde başvurulmuştu.
Başvurumuzun onaylandığı hususu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2023 tarihli yazısı ile Şirketimize bugün tebliğ edilmiştir.
Onaylı tadil metnine ekte yer verilmiştir

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 AZTEK Onaylı Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125547


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AZTEK 24,86 78.090.123 % 10,00  
MARKA 11,77 14.429.423 % 10,00  
TBORG 37,62 2.532.842 % 10,00  
BRKVY 27,06 41.475.107 % 10,00  
GOKNR 19,48 1.251.913.382 % 9,99  
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Riyal 5,0409 5,0662 % -0,01  
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Altın Gr. 1.171 1.171 -0,11  
Cumhuriyet 7.889 8.008 3,00  
Tam 7.874 7.971 6,00  
Yarım 3.860 3.900 2,00  
Çeyrek 1.930 1.950 1,00  
Gümüş.Ons 21,51 21,53 -0,26  
Gümüş Gr. 13,14 13,16 -0,15  
B. Petrol 74,00 74,00 0,31  
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