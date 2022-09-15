***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.09.2022 11:43
***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Türkiye distribütörlüğünü yaptığı Harman International tarafından her yıl Hollanda'da düzenlenen HARMAN ExPLORE 2022 etkinliğinde, Aztek Teknoloji True Wireless kulaklıkların satışında en çok büyüyen şirket ("Best TWS Headphones Growth Champion" ) ödülünü almıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063290
BIST
11:513.436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -10,53
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.406
11:5118,2742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0452
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2757
En Düşük
18,2314
11:5118,2923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0877
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3076
En Düşük
18,1907
11:51990,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,87
|Açılış
|: 990,67
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
989,32
BIST En Aktif Hisseler11:51
|EMNIS
|51,70
|99.781
|% 10,00
|
|TRCAS
|14,24
|63.561.339
|% 9,96
|
|ANELE
|3,69
|23.113.879
|% 9,82
|
|ZOREN
|3,16
|312.017.739
|% 8,59
|
|KNFRT
|13,37
|34.127.309
|% 8,43
|
|ROYAL
|6,03
|89.648
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|13.715.960
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.610.781.790
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.341.621.359
|% -9,98
|
|ATSYH
|127,40
|788.733
|% -9,96
|
|ASELS
|34,26
|2.547.248.517
|% 3,82
|
|VAKBN
|11,54
|2.341.621.359
|% -9,98
|
|ISCTR
|9,32
|2.284.071.310
|% -8,36
|
|YKBNK
|7,25
|2.106.568.817
|% -7,76
|
|HALKB
|11,04
|2.002.909.111
|% -9,95
|
|YKBNK
|7,25
|2.106.568.817
|% -7,76
|
|ISCTR
|9,32
|2.284.071.310
|% -8,36
|
|EKGYO
|4,40
|815.431.039
|% -0,45
|
|VAKBN
|11,54
|2.341.621.359
|% -9,98
|
|HALKB
|11,04
|2.002.909.111
|% -9,95
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2624
|18,2742
|% 0,25
|
|Euro
|18,2799
|18,2923
|% 0,48
|
|Sterlin
|20,9860
|21,0912
|% 0,00
|
|Frank
|18,9189
|19,0328
|% 0,23
|
|Riyal
|4,8439
|4,8682
|% 0,16
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.687
|-10,51
|
|Altın Gr.
|991
|991
|-4,50
|
|Cumhuriyet
|6.679
|6.780
|-52,00
|
|Tam
|6.707
|6.767
|-25,00
|
|Yarım
|3.268
|3.308
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.654
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,42
|19,44
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,41
|-0,12
|
|B. Petrol
|93,73
|93,73
|-0,37
|