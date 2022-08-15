***AZTEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
15.08.2022 18:15
***AZTEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AZTEK]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
15/08/2022
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
25.000.000
Baz Fiyat (TL)
10,9
İşlem Göreceği Pazar
ANA PAZAR
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
2.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
17/08/2022
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
10-12/08/2022
Açıklamalar
Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 25.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 100.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 17/08/2022 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 10,90 TL/pay baz fiyat, "AZTEK.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055553
BIST
18:052.857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -7,07
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.845
18:0517,9710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0389
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9710
En Düşük
17,8981
18:0518,3044
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0965
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,2921
18:051.026,90
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -12,48
|Açılış
|: 1.026,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|240,30
|5.927.480
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|2.640.220
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|268.894.379
|% 9,97
|
|MANAS
|26,08
|74.629.422
|% 9,95
|
|COSMO
|22,98
|5.371.966
|% 9,95
|
|KAPLM
|60,75
|1.915.419
|% -10,00
|
|BARMA
|43,12
|548.311.254
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|81.370.383
|% -9,96
|
|INTEM
|80,15
|5.999.495
|% -8,45
|
|VKFYO
|5,91
|22.700.027
|% -7,08
|
|THYAO
|63,60
|5.268.257.951
|% 1,92
|
|AKBNK
|10,22
|1.868.080.982
|% 2,20
|
|GSRAY
|6,64
|1.719.669.452
|% 0,91
|
|ODAS
|4,44
|1.668.903.078
|% 9,90
|
|GARAN
|18,30
|1.656.177.817
|% 3,10
|
|ODAS
|4,44
|1.668.903.078
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,52
|1.325.675.161
|% -0,56
|
|YKBNK
|5,48
|1.567.451.834
|% 0,74
|
|GSRAY
|6,64
|1.719.669.452
|% 0,91
|
|DOHOL
|4,39
|1.077.374.975
|% -5,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9604
|17,9710
|% 0,22
|
|Euro
|18,2958
|18,3044
|% -0,52
|
|Sterlin
|21,6233
|21,7318
|% -0,33
|
|Frank
|18,9421
|19,0562
|% -0,16
|
|Riyal
|4,7692
|4,7931
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-23,73
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|-12,19
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.890
|6.953
|-39,00
|
|Yarım
|3.357
|3.399
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.699
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,22
|20,26
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|-0,35
|
|B. Petrol
|94,25
|94,25
|-3,90
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 55 kaybederek (% -0.67 ) 3, 066
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, YKBNK
-
17:59XU100
Endeks 2, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 36, 933.00 milyon TL de
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem