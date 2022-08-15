***AZTEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***AZTEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [AZTEK]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi15/08/2022Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıAztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)25.000.000Baz Fiyat (TL)10,9İşlem Göreceği PazarANA PAZARUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)2.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih17/08/2022Halka Arz YöntemiBorsa Dışında (Off the Exchange)Halka Arz Tarihi10-12/08/2022AçıklamalarAztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 25.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 100.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 17/08/2022 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 10,90 TL/pay baz fiyat, "AZTEK.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055553BIST