***AZTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.08.2022 10:00
***AZTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AZTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AZTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057447
BIST
12:453.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 3,31
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.041
En Düşük
3.011
12:4518,1302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0448
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
12:4518,1628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,1117
12:451.010,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -6,14
|Açılış
|: 1.010,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.009,12
BIST En Aktif Hisseler12:43
|YYAPI
|1,32
|41.976.497
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,00
|280.027
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|3.071.106
|% 9,99
|
|BERA
|18,77
|184.929.192
|% 9,96
|
|BJKAS
|6,44
|174.158.268
|% 9,90
|
|AZTEK
|13,37
|309.091.642
|% -7,73
|
|GZNMI
|38,26
|160.047.772
|% -7,32
|
|DENGE
|2,07
|28.836.303
|% -7,17
|
|GLRYH
|3,81
|40.575.885
|% -7,07
|
|SKTAS
|3,00
|19.330.482
|% -5,36
|
|THYAO
|68,15
|1.704.365.869
|% -0,51
|
|SASA
|54,70
|1.302.361.968
|% 3,21
|
|PETKM
|11,77
|1.126.752.034
|% 1,47
|
|HEKTS
|41,90
|1.053.512.551
|% 6,72
|
|EKGYO
|3,73
|993.757.066
|% 1,91
|
|EKGYO
|3,73
|993.757.066
|% 1,91
|
|YKBNK
|5,64
|787.897.453
|% -0,53
|
|ADESE
|0,91
|97.975.972
|% 4,60
|
|DOHOL
|4,88
|506.807.450
|% -1,61
|
|PETKM
|11,77
|1.126.752.034
|% 1,47
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1212
|18,1266
|% 0,23
|
|Euro
|18,1521
|18,1664
|% 0,06
|
|Sterlin
|21,3272
|21,4342
|% -0,01
|
|Frank
|18,8065
|18,9198
|% 0,16
|
|Riyal
|4,8111
|4,8352
|% 0,21
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-13,35
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|-6,77
|
|Cumhuriyet
|6.777
|6.879
|-50,00
|
|Tam
|6.799
|6.856
|-81,00
|
|Yarım
|3.313
|3.352
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.675
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,93
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|11,01
|-0,08
|
|B. Petrol
|95,90
|95,90
|-0,82
|