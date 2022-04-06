***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıAren Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi30.03.2022Tescil Tarihi06.04.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su06.04.2022 / 10553Açıklamalar52.Olağan Genel Kurul toplantısnın 8 numaralı gündem maddesi kapsamında bağımsız denetçi seçimi kabul edilmiş olup, ilgili Genel Kurul Kararının 6Nisan 2022 tarihinde tescil edildiği6 Nisan 2022 tarih ve 10553 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016610BIST