***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.04.2022 17:29
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aren Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2022
Tescil Tarihi
06.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
06.04.2022 / 10553
Açıklamalar
52.Olağan Genel Kurul toplantısnın 8 numaralı gündem maddesi kapsamında bağımsız denetçi seçimi kabul edilmiş olup, ilgili Genel Kurul Kararının 6
Nisan 2022 tarihinde tescil edildiği
6 Nisan 2022 tarih ve 10553 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016610
BIST
18:052.316
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -9,89
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.308
18:0514,7447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0317
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7474
En Düşük
14,7016
18:0516,0950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0393
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1339
En Düşük
16,0198
18:05914,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,22
|Açılış
|: 914,17
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONKA
|15,09
|146.878.360
|% 9,99
|
|CASA
|110,20
|413.363
|% 9,98
|
|DOAS
|70,05
|59.100.305
|% 9,97
|
|ARMDA
|94,45
|13.009.529
|% 9,95
|
|PAGYO
|11,27
|3.872.750
|% 9,95
|
|BOBET
|4,59
|99.920.050
|% -10,00
|
|GZNMI
|41,76
|32.738.424
|% -10,00
|
|LIDER
|17,39
|308.186.786
|% -6,76
|
|CEOEM
|11,14
|63.602.937
|% -6,23
|
|KLNMA
|14,03
|867.812
|% -5,14
|
|THYAO
|34,58
|4.585.082.787
|% 0,23
|
|PETKM
|10,08
|2.570.554.002
|% 3,38
|
|GARAN
|12,41
|2.196.143.570
|% -0,64
|
|ASELS
|25,54
|1.907.152.128
|% -1,84
|
|KRDMD
|15,47
|1.793.731.542
|% -2,15
|
|ODAS
|2,07
|1.309.856.235
|% 8,38
|
|EKGYO
|2,55
|837.979.532
|% -1,54
|
|PETKM
|10,08
|2.570.554.002
|% 3,38
|
|KARSN
|5,77
|1.438.558.624
|% 1,94
|
|YKBNK
|4,17
|1.027.102.104
|% -0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7376
|14,7481
|% 0,24
|
|Euro
|16,0813
|16,0942
|% 0,24
|
|Sterlin
|19,2445
|19,3410
|% 0,25
|
|Frank
|15,7468
|15,8417
|% -0,23
|
|Riyal
|3,9191
|3,9387
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|3,70
|
|Altın Gr.
|914
|914
|3,22
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,46
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|0,07
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,30
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CEOEM
Yüzde -5.89 oranında düşüşle 11.18 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 302, 905 adet işlem
-
17:57ESCAR
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 33.04 lira fiyatla işlem gören hissede 290, 231 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 72 kaybederek (% -0.49 ) 2, 577
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, KARSN
-
17:56XU100
Endeks 2, 320 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 39, 918.00 milyon TL de