***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.2023 tarihindeki Bülteni'nde 12.01.2023 tarih ve 2/51 sayılı Kararına istinaden yayımlanan "2023 yılı için Borsa Şirketlerinin II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Uyarınca Dahil Oldukları Gruplar Hakkında Duyuru" ile (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5/2-a maddesinde düzenlenmiş olan 1.Grup Şirketler arasında yer almıştır. Bu kapsamda, (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.4 maddesinde yer alan hüküm uyarınca yönetim kurulunda yer alan 2 (iki) kişilik bağımsız üye sayısı 3 (üç) kişi olarak belirlenmiştir.Bu amaçla Esas Sözleşmede değişiklik yapılarak yönetim kurulu üye sayısının 7 (yedi) üyeden 9 (dokuz) üyeye çıkartılması için T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Değişikliğe ilişkin tadil tasarısı ekte PDF olarak verilmektedir.Kamuoyunun bilgilerine arz edilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119333BIST