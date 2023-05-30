***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Esas Sözleşme
30.05.2023 15:37
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.01.2022
Açıklamalar
Esas sözleşme tadiline ilişkin genel kurul kararı 26.05.2023 tarihinde tescil edilerek 26.05.2023 tarih ve 10839 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
14 26/05/2023 26/05/2023 10839
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154670
BIST
16:254.927
En Düşük
|Değişim
|: 3,33%
|| 158,82
|Açılış
|: 4.840
|
|Önceki Kapanış
|: 4.769
|
4.831
En Yüksek
4.955
16:2520,3984
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,3058
|Açılış
|: 20,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4275
En Düşük
19,8420
16:2522,0279
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 0,4547
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0500
|
22,0620
En Düşük
21,4431
16:251.283,83
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 27,13
|Açılış
|: 1.283,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,70
|
1.287,01
En Düşük
1.239,42
BIST En Aktif Hisseler16:23
|ARSAN
|6,38
|40.638.415
|% 10,00
|
|KONYA
|3.152,00
|199.782.817
|% 10,00
|
|AVHOL
|30,80
|177.382.526
|% 10,00
|
|ELITE
|14,75
|26.256.709
|% 9,99
|
|KONKA
|33,04
|25.047.131
|% 9,99
|
|MARKA
|15,44
|124.879.412
|% -9,97
|
|ATSYH
|69,00
|1.456.412
|% -5,09
|
|VANGD
|7,23
|7.278.229
|% -3,98
|
|KLRHO
|32,30
|257.012.672
|% -3,64
|
|YONGA
|25,02
|142.813
|% -3,62
|
|THYAO
|147,50
|7.748.416.126
|% 1,03
|
|ISCTR
|11,42
|4.492.257.656
|% 7,23
|
|KCHOL
|80,30
|4.227.407.804
|% 5,38
|
|YKBNK
|10,23
|3.728.275.746
|% 9,53
|
|ASELS
|49,82
|3.567.806.441
|% 3,58
|
|ISCTR
|11,42
|4.492.257.656
|% 7,23
|
|YKBNK
|10,23
|3.728.275.746
|% 9,53
|
|ALBRK
|2,56
|681.369.033
|% 2,81
|
|EKGYO
|7,38
|1.739.936.975
|% 1,65
|
|AKBNK
|16,27
|3.461.677.645
|% 9,27
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,3924
|20,3969
|% 1,51
|
|Euro
|22,0109
|22,0695
|% 2,30
|
|Sterlin
|25,2877
|25,4145
|% 2,05
|
|Frank
|22,5099
|22,6455
|% 1,60
|
|Riyal
|5,4233
|5,4505
|% 1,39
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|13,46
|
|Altın Gr.
|1.283
|1.283
|26,77
|
|Cumhuriyet
|9.006
|9.142
|47,00
|
|Tam
|8.952
|9.199
|44,33
|
|Yarım
|4.396
|4.531
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.205
|2.259
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,21
|15,23
|0,22
|
|B. Petrol
|74,87
|74,87
|-2,23
|
Seans Raporu
16:23
daha fazla
-
16:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 142, 86 artarak (% 3.34 ) 4, 426
-
16:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, YESIL, AVHOL, GEREL, SEGYO, ANGEN, ARSAN, EGSER, ELITE, KONYA
-
16:39
TDGYO, AVHOL, ZPLIB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:39
DOGUB, SUWEN, VKING değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:39
Bu seansda işlem gören 232 hisse senedinden 197 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 29 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 6 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem