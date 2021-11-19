***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 45.000.000 TL olan sermayesinin esas sermaye sisteminde %200 oranında 90.000.000 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 135.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.11.2021 tarih ve 60/1679 sayılı toplantısında onaylanan izahname ve ekleri yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.KAP sistemindeki dosya boyuna ilişkin sınırlamalardan dolayı izahname birden çok parça halinde farklı bildirimlerle açıklanacaktır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978777BIST