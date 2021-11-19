***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
19.11.2021 17:41
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 45.000.000 TL olan sermayesinin esas sermaye sisteminde %200 oranında 90.000.000 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 135.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.11.2021 tarih ve 60/1679 sayılı toplantısında onaylanan izahname ve ekleri yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.
KAP sistemindeki dosya boyuna ilişkin sınırlamalardan dolayı izahname birden çok parça halinde farklı bildirimlerle açıklanacaktır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978780
BIST
17:361.739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,00
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
17:3611,1338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0978
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
17:3612,6020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0374
|Açılış
|: 12,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
17:36662,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 2,36
|Açılış
|: 662,86
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler17:36
|FRIGO
|2,86
|31.782.432
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|27.350.476
|% 9,99
|
|TETMT
|209,50
|9.475.162
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|68.867.864
|% 9,96
|
|MERCN
|12,35
|103.288.909
|% -9,99
|
|BASGZ
|13,97
|475.825.605
|% -9,93
|
|PGSUS
|93,60
|446.544.189
|% -7,33
|
|DOCO
|955,00
|65.039.517
|% -5,97
|
|TAVHL
|27,94
|341.048.121
|% -5,93
|
|THYAO
|17,13
|2.490.514.157
|% -4,83
|
|KRDMD
|8,24
|2.198.600.368
|% 5,10
|
|GARAN
|12,16
|1.832.434.736
|% -0,65
|
|YKBNK
|3,57
|1.501.256.789
|% -0,83
|
|SISE
|11,23
|1.263.814.356
|% 1,08
|
|YKBNK
|3,57
|1.501.256.789
|% -0,83
|
|KRDMD
|8,24
|2.198.600.368
|% 5,10
|
|ODAS
|1,61
|370.889.644
|% 3,87
|
|TSKB
|1,56
|286.407.462
|% -1,27
|
|ADESE
|1,06
|191.172.481
|% -0,93
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1190
|11,1338
|% 0,89
|
|Euro
|12,5836
|12,6020
|% 0,30
|
|Sterlin
|14,8932
|14,9679
|% 0,24
|
|Frank
|11,9351
|12,0070
|% 0,44
|
|Riyal
|2,9488
|2,9636
|% 0,49
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|0,52
|
|Altın Gr.
|663
|663
|2,36
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.453
|1,00
|
|Tam
|4.365
|4.476
|-8,64
|
|Yarım
|2.110
|2.165
|-4,18
|
|Çeyrek
|1.058
|1.083
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|8,85
|8,86
|0,05
|
|B. Petrol
|79,84
|79,84
|-1,40
|
Seans Raporu
17:36
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17:50IZFAS
Yüzde 4.17 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 366, 409 adet işlem
-
17:49KUYAS
Yüzde 4.03 oranında artışla 2.84 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 038, 521 adet işlem
-
17:48ENJSA
Yüzde 4.44 oranında artışla 12.69 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 837, 280 adet işlem
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17:47XU100
Endeks 1, 740 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 26, 110.00 milyon TL de
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17:47VAKKO
Yüzde 4.42 oranında artışla 10.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 910, 092 adet işlem