***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 27.06.2022 tarihli toplantısında yönetim kurulu üyesi Sayın Süleyman Bodur'un istifasının kabulune, ayrılan üyenin yerine Sayın Talat Levent'in yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz edilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039509BIST