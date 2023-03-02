***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun aldığı karar ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan görüş ve Kurumsal Yönetim Tebliği (II17.1) hükümleri doğrultusunda, yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının Sayın Umran BEDÜK, Sayın Erdal DUMANLI ve Sayın Ahmet Sırrı YIRCALI olarak belirlenmesine karar vermiştir. Adaylara ait bağımsızlık beyanları ekte PDF olarak verilmektedir.Kamuoyunun bilgilerine arz edilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119334BIST