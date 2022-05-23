***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
23.05.2022 10:23
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2021, 15.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ödenmiş sermayesinin artırılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. maddesi uyarınca, Denetim Komitesi tarafından hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır. Saygılarımızla, Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031655
11:132.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 17,36
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.385
11:1315,9523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0795
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,8601
11:1316,9730
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1719
|Açılış
|: 16,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
16,9759
En Düşük
16,8034
11:13952,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 10,06
|Açılış
|: 952,61
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
953,51
En Düşük
943,34
BIST En Aktif Hisseler11:11
|IMASM
|51,55
|6.953.379
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|16.389.733
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|12.033.097
|% 9,87
|
|DAGHL
|26,00
|804.908
|% 9,80
|
|SAYAS
|35,74
|30.594.639
|% 8,30
|
|SNKRN
|25,44
|265.644
|% -9,98
|
|POLTK
|649,00
|11.080.982
|% -7,68
|
|ERSU
|3,98
|6.692.256
|% -7,23
|
|MRGYO
|1,24
|10.814.704
|% -6,77
|
|CASA
|107,40
|101.063
|% -6,61
|
|THYAO
|42,90
|825.164.774
|% 0,09
|
|KARSN
|5,96
|609.281.219
|% 5,86
|
|GARAN
|16,44
|584.596.241
|% 1,17
|
|ASELS
|23,54
|552.569.075
|% 3,34
|
|SISE
|19,40
|415.108.070
|% -0,10
|
|SKBNK
|1,29
|225.686.619
|% 7,50
|
|KARSN
|5,96
|609.281.219
|% 5,86
|
|YKBNK
|4,38
|342.134.585
|% 1,15
|
|TSKB
|1,98
|103.037.781
|% 2,59
|
|AKBNK
|8,13
|311.988.170
|% 1,12
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9464
|15,9580
|% 0,54
|
|Euro
|16,9594
|16,9808
|% 1,07
|
|Sterlin
|19,9676
|20,0677
|% 1,01
|
|Frank
|16,3593
|16,4579
|% 0,87
|
|Riyal
|4,2384
|4,2596
|% 0,46
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|15,54
|
|Altın Gr.
|952
|953
|10,00
|
|Cumhuriyet
|6.289
|6.384
|53,00
|
|Tam
|6.256
|6.412
|10,48
|
|Yarım
|3.024
|3.102
|5,07
|
|Çeyrek
|1.517
|1.551
|2,53
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,15
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|0,18
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,20
|
Seans Raporu
11:11
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Yüzde 6.04 oranında artışla 5.97 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 535, 526 adet işlem