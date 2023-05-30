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***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.05.2023 15:42
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YAHYA KEMAL GENÇER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Kimya Mühendisi 25.03.1988 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Hayır A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
İPEK SEVİYE GENÇER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 29.03.2018 İcrada Görevli Değil Hayır A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ERDAL DUMANLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 29.03.2018 İcrada Görevli Değil Erem Sigorta Limited Şirketi Ortağı Evet B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671126 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkan - Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkan - Aday Gösterme Komitesi Başkan - Ücret Komitesi Başkan - Kurumsal Yönetim Komitesi Üye
AHMET SIRRI YIRCALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 29.03.2018 İcrada Görevli Değil Yırcalı Holding A.Ş. YK Bşk. Yard. Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş. YK Bşk Yard ve Murahhas Üye Karesi Enerji A.Ş. YK Bşk. Yard. Balıkesir Yem Sanayi A.Ş. YK Bşk. Yard. Yersa Sentetik Dokuma Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Başkanı Mortaş Enerji A.Ş. YK Bşk. Yard. Egenda A.Ş. YK üyesi Balpaş Balıkesir Pamukçu Termal Turizm ve Ticaret A.Ş. YK Bşk. Yard. . Gönen HES A.Ş. YK Üyesi Akhisar Enerji A.Ş. YK Bşk.Yard. Gökzirve Enerji A.Ş. YK Bşk.Yard. Karlıtepe Enerji A.Ş. YK Bşk. Yard. Balıkesir Dokuma A.Ş.YK Başkanı Hayır B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/Bildirim/671126 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan - Denetim Komitesi Üye
HAYRULLAH NUR AKSU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 31.03.2021 İcrada Görevli Hayır A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üye - Ücret Komitesi Üye
MUSTAFA İLGEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 31.03.2021 İcrada Görevli Değil Marmarabirlik Yönetim Kurulu Üyesi Evet B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Aday Gösterme Komitesi Üye
TALAT LEVENT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.06.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Levent Akaryakıt Madeni Yağ, Hayvancılık Tarım Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Müdürü Hayır A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
UMRAN BEDÜK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 27.04.2023 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi
RECEP SERKAN ÖRDEKÇİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.04.2023 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Ücret Komitesi Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154672


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Yarım 4.397 4.531 -20,00  
Çeyrek 2.205 2.259 -16,00  
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B. Petrol 74,91 74,91 -2,19  
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