***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.12.2023 10:50
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ali İhsan Karslı Muhasebe ve Mali İşler Müdür Yardımcısı 29.12.2023 +09 (212) 293 08 85 ihsan.karsli@bagfas.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 214002-703329
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230435
BIST
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13:007.443
En Düşük
|Değişim
|: 0,64%
|| 47,01
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.492
13:0029,5556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1315
|Açılış
|: 29,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
13:0032,6876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0147
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
13:001.963,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,69
|Açılış
|: 1.963,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler13:00
|DIRIT
|11,44
|495.787
|% 10,00
|
|QNBFL
|924,50
|14.984.296
|% 9,99
|
|ANELE
|12,24
|23.877.927
|% 9,97
|
|TRCAS
|19,30
|41.466.276
|% 9,97
|
|DYOBY
|24,92
|44.073.033
|% 9,97
|
|EYGYO
|8,25
|11.643.740
|% -59,95
|
|AYES
|27,50
|676.954
|% -6,72
|
|PRZMA
|40,00
|16.151.397
|% -5,88
|
|MTRYO
|6,74
|1.561.430
|% -3,99
|
|LKMNH
|58,30
|11.078.280
|% -3,80
|
|GUBRF
|146,30
|7.010.878.038
|% 4,57
|
|SKBNK
|4,20
|1.718.821.144
|% 1,45
|
|THYAO
|229,10
|1.582.104.199
|% 0,04
|
|AKBNK
|36,78
|1.362.140.485
|% 2,05
|
|ISCTR
|23,24
|1.157.827.169
|% 2,83
|
|SKBNK
|4,20
|1.718.821.144
|% 1,45
|
|ISGYO
|15,27
|1.002.248.681
|% 7,69
|
|EKGYO
|6,93
|436.803.186
|% -0,14
|
|YKBNK
|19,65
|1.094.286.513
|% 2,18
|
|ISCTR
|23,24
|1.157.827.169
|% 2,83
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5510
|29,5556
|% 0,45
|
|Euro
|32,6737
|32,6876
|% 0,04
|
|Sterlin
|37,4175
|37,6052
|% 0,15
|
|Frank
|35,0262
|35,2372
|% 0,85
|
|Riyal
|7,8552
|7,8945
|% 0,38
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,69
|23,72
|% 0,66
|
|Platin
|1.002,42
|1.005,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.117,24
|1.123,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,79
|77,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.065,15
|2.065,43
|% 0,66
|