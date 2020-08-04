***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.08.2020 14:24
***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAGFS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864540
BIST
17:091.076
En Yüksek
|Değişim
|: -4,50%
|| -50,75
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.076
17:096,9703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0176
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9269
17:098,2217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0298
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1695
17:09443,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,72
|Açılış
|: 443,48
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
443,52
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|KAREL
|19,14
|97.916.331
|% 10,00
|
|DESA
|8,69
|43.876.587
|% 10,00
|
|RTALB
|41,20
|113.816.182
|% 9,98
|
|GLRYH
|15,33
|38.763.250
|% 9,97
|
|FRIGO
|31,10
|706.377
|% 9,97
|
|KONYA
|423,90
|142.026.984
|% -10,00
|
|KENT
|1.950,50
|928.438
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.305,00
|298.830
|% -10,00
|
|BFREN
|954,20
|719.467
|% -10,00
|
|JANTS
|100,00
|9.634.559
|% -9,99
|
|GARAN
|6,78
|1.279.971.466
|% -3,42
|
|ASELS
|34,22
|1.243.011.823
|% -2,95
|
|EKGYO
|2,13
|1.185.988.048
|% -4,91
|
|THYAO
|10,74
|1.028.687.770
|% 0,47
|
|BIMAS
|66,45
|605.470.931
|% -7,00
|
|EKGYO
|2,13
|1.185.988.048
|% -4,91
|
|ISGYO
|1,98
|459.698.600
|% -1,98
|
|TSKB
|1,11
|232.966.678
|% -1,77
|
|HLGYO
|2,43
|500.251.780
|% -3,19
|
|GARAN
|6,78
|1.279.971.466
|% -3,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0514
|9,0968
|% -0,09
|
|Frank
|7,5744
|7,6201
|% 0,45
|
|Riyal
|1,8538
|1,8631
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|3,04
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,37
|
|Cumhuriyet
|2.906
|2.939
|-11,70
|
|Tam
|2.993
|3.024
|-12,00
|
|Yarım
|1.453
|1.474
|-5,90
|
|Çeyrek
|729
|739
|-2,90
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,46
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|5,46
|5,47
|0,03
|
|B. Petrol
|43,84
|43,84
|-0,31
|
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