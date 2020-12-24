***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.12.2020 10:22
***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BAGFS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAGFS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894714
BIST
11:421.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,60
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.425
En Düşük
1.415
11:427,6498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0093
|Açılış
|: 7,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,6740
En Düşük
7,6240
11:429,3368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0066
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,3717
En Düşük
9,2931
11:42461,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,90
|Açılış
|: 461,95
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
463,82
En Düşük
459,07
BIST En Aktif Hisseler11:42
|POLTK
|405,30
|699.548
|% 9,99
|
|ECZYT
|28,46
|91.052.903
|% 9,97
|
|SNKRN
|16,33
|550.321
|% 9,97
|
|GUBRF
|62,45
|30.696.548
|% 9,95
|
|INVEO
|52,35
|23.165.884
|% 9,93
|
|PAMEL
|15,25
|3.101.774
|% -9,92
|
|KERVN
|1,11
|87.157
|% -9,76
|
|GEDZA
|27,98
|21.095.144
|% -7,47
|
|HLGYO
|3,49
|511.987.444
|% -6,43
|
|PEKGY
|2,91
|469.854.483
|% -6,13
|
|THYAO
|12,72
|779.151.788
|% 2,09
|
|SKBNK
|1,56
|608.917.332
|% -1,27
|
|ECILC
|7,54
|572.334.936
|% 3,57
|
|HLGYO
|3,49
|511.987.444
|% -6,43
|
|PEKGY
|2,91
|469.854.483
|% -6,13
|
|SKBNK
|1,56
|608.917.332
|% -1,27
|
|PEKGY
|2,91
|469.854.483
|% -6,13
|
|HLGYO
|3,49
|511.987.444
|% -6,43
|
|TSKB
|1,87
|173.661.660
|% -1,58
|
|EKGYO
|2,14
|186.507.766
|% -1,83
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6448
|7,6498
|% 0,12
|
|Euro
|9,3299
|9,3368
|% 0,07
|
|Sterlin
|10,3559
|10,4078
|% 0,64
|
|Frank
|8,5857
|8,6375
|% 0,17
|
|Riyal
|2,0330
|2,0432
|% 0,14
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|5,54
|
|Altın Gr.
|462
|462
|2,45
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.109
|19,00
|
|Tam
|3.048
|3.127
|21,74
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|10,52
|
|Çeyrek
|739
|756
|5,26
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,84
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,08
|
|B. Petrol
|51,46
|51,46
|0,22
|