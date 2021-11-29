***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2021 11:42
***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAGFS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980018
BIST
14:411.786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 9,93
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.793
En Düşük
1.777
14:4112,7785
En Yüksek
|Değişim
|: 3,31%
|| 0,4095
|Açılış
|: 12,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
14:4114,4481
En Yüksek
|Değişim
|: 3,13%
|| 0,4391
|Açılış
|: 14,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
14:41736,52
En Yüksek
|Değişim
|: 3,29%
|| 23,47
|Açılış
|: 736,52
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler14:41
|KTSKR
|31,24
|47.307.708
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.351.093
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|335.157.465
|% 9,99
|
|RALYH
|19,61
|17.267.977
|% 9,98
|
|INTEM
|50,45
|6.089.143
|% 9,96
|
|DOBUR
|261,90
|33.921.568
|% -9,97
|
|DERIM
|7,72
|10.154.899
|% -8,31
|
|IDEAS
|30,82
|29.344.601
|% -8,11
|
|BJKAS
|5,34
|67.407.041
|% -7,29
|
|PRKAB
|74,45
|250.172.665
|% -5,88
|
|THYAO
|17,16
|2.011.240.839
|% 1,00
|
|SASA
|41,32
|964.296.635
|% 4,82
|
|GARAN
|11,40
|953.820.511
|% -0,35
|
|ASELS
|21,98
|917.961.977
|% 6,29
|
|SISE
|12,10
|811.640.166
|% 1,34
|
|YKBNK
|3,15
|698.296.259
|% -1,25
|
|EKGYO
|2,24
|350.550.996
|% 0,90
|
|ODAS
|1,53
|190.338.034
|% -0,65
|
|THYAO
|17,16
|2.011.240.839
|% 1,00
|
|ADESE
|0,79
|68.757.439
|% 1,28
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,7676
|12,7785
|% 3,31
|
|Euro
|14,4242
|14,4481
|% 3,13
|
|Sterlin
|16,9974
|17,0826
|% 3,19
|
|Frank
|13,7478
|13,8307
|% 2,98
|
|Riyal
|3,3918
|3,4088
|% 3,18
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,51
|
|Altın Gr.
|736
|737
|23,47
|
|Cumhuriyet
|4.843
|4.917
|163,00
|
|Tam
|4.820
|4.947
|168,07
|
|Yarım
|2.330
|2.393
|81,30
|
|Çeyrek
|1.169
|1.196
|40,65
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,25
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,54
|9,56
|0,36
|
|B. Petrol
|74,88
|74,88
|3,29
|