***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.03.2022 11:31
***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAGFS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007197
BIST
11:462.010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -13,77
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
2.001
11:4614,2150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1008
|Açılış
|: 14,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
11:4615,7069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0629
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
11:46885,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,00
|Açılış
|: 885,68
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler11:45
|AVOD
|1,42
|5.118.005
|% 42,00
|
|YUNSA
|14,59
|17.633.668
|% 9,95
|
|EGSER
|17,97
|25.580.192
|% 8,58
|
|ATEKS
|37,86
|7.334.698
|% 8,36
|
|ATATP
|70,05
|31.759.516
|% 6,62
|
|BASCM
|3,29
|867.780
|% -9,86
|
|EDIP
|3,51
|15.129.560
|% -7,14
|
|AKFGY
|3,02
|27.124.280
|% -7,08
|
|DAGHL
|13,00
|1.024.303
|% -5,59
|
|EUHOL
|3,10
|207.440
|% -5,49
|
|KRDMD
|13,75
|1.755.000.673
|% 1,03
|
|EREGL
|34,74
|1.202.656.939
|% -1,70
|
|KOZAL
|131,60
|777.168.781
|% 2,09
|
|ASELS
|24,34
|727.845.064
|% 2,18
|
|THYAO
|25,48
|682.992.970
|% -1,77
|
|KRDMD
|13,75
|1.755.000.673
|% 1,03
|
|DOHOL
|2,76
|282.067.684
|% 4,15
|
|YKBNK
|3,62
|246.340.779
|% -1,09
|
|PETKM
|7,98
|536.363.936
|% 1,01
|
|ODAS
|1,32
|57.259.340
|% -0,75
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2087
|14,2157
|% 0,72
|
|Euro
|15,6647
|15,6971
|% 0,34
|
|Sterlin
|18,8530
|18,9475
|% 0,44
|
|Frank
|15,3985
|15,4913
|% 0,63
|
|Riyal
|3,7767
|3,7956
|% 0,71
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|1,88
|
|Altın Gr.
|884
|884
|5,22
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.792
|5.938
|12,04
|
|Yarım
|2.799
|2.873
|5,82
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,19
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,48
|0,05
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,43
|