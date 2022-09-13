***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 13:07
***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAGFS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062581
BIST
13:113.614
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -35,43
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.602
13:1118,2449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0298
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2458
En Düşük
18,2119
13:1118,5498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1011
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5592
En Düşük
18,4317
13:111.013,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,43
|Açılış
|: 1.013,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.013,71
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler13:11
|ROYAL
|6,93
|339.799
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|2.088.078
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|185.000
|% 9,99
|
|CMENT
|67,85
|884.289
|% 9,97
|
|VAKBN
|15,66
|156.282.431
|% 9,97
|
|ASUZU
|264,90
|44.974.457
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|2.811.836
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,33
|127.621.806
|% -9,83
|
|ZRGYO
|4,93
|105.305.310
|% -7,50
|
|TSPOR
|4,76
|94.148.830
|% -6,67
|
|AKBNK
|17,81
|7.686.393.902
|% 1,71
|
|YKBNK
|9,35
|7.009.651.174
|% -3,51
|
|THYAO
|75,40
|6.341.790.254
|% 0,60
|
|ISCTR
|11,82
|5.959.436.773
|% -5,82
|
|ASELS
|32,22
|4.085.615.909
|% -0,06
|
|YKBNK
|9,35
|7.009.651.174
|% -3,51
|
|EKGYO
|5,28
|2.952.949.976
|% -1,31
|
|ISCTR
|11,82
|5.959.436.773
|% -5,82
|
|AKBNK
|17,81
|7.686.393.902
|% 1,71
|
|KRDMD
|15,41
|3.206.356.131
|% 0,65
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2378
|18,2449
|% 0,16
|
|Euro
|18,5384
|18,5498
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,2885
|21,3952
|% 0,26
|
|Frank
|19,1163
|19,2314
|% 0,43
|
|Riyal
|4,8382
|4,8625
|% 0,04
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|2,45
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|2,28
|
|Cumhuriyet
|6.781
|6.883
|11,00
|
|Tam
|6.819
|6.866
|10,00
|
|Yarım
|3.323
|3.357
|7,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.678
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,80
|19,82
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,90
|94,90
|0,90
|