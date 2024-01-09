***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.01.2024 12:25
***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAGFS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235743
BIST
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13:147.795
En Düşük
|Değişim
|: -0,30%
|| -23,78
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.775
En Yüksek
7.875
13:1429,9407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0702
|Açılış
|: 29,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9430
En Düşük
29,7686
13:1432,8134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0492
|Açılış
|: 32,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
13:141.960,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 12,99
|Açılış
|: 1.960,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.962,16
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler13:12
|KBORU
|56,80
|394.925.754
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|426.710.534
|% 9,97
|
|CEMAS
|5,12
|201.094.993
|% 9,87
|
|GARFA
|94,70
|112.910.684
|% 9,35
|
|MARKA
|42,42
|12.510.790
|% 8,77
|
|FLAP
|11,37
|84.902.280
|% -6,42
|
|CVKMD
|391,50
|209.237.082
|% -5,95
|
|ACSEL
|120,90
|44.360.696
|% -5,91
|
|UZERB
|180,00
|777.624
|% -5,26
|
|EDATA
|18,35
|24.988.884
|% -5,17
|
|THYAO
|245,30
|6.623.529.227
|% 1,11
|
|YKBNK
|22,48
|3.673.374.088
|% 2,18
|
|ISCTR
|25,22
|3.276.743.184
|% -0,32
|
|AKBNK
|41,16
|2.933.623.598
|% 1,78
|
|VAKBN
|15,35
|1.993.736.042
|% 3,02
|
|YKBNK
|22,48
|3.673.374.088
|% 2,18
|
|EKGYO
|8,01
|1.172.768.015
|% 0,88
|
|ISCTR
|25,22
|3.276.743.184
|% -0,32
|
|VAKBN
|15,35
|1.993.736.042
|% 3,02
|
|SKBNK
|4,48
|496.483.201
|% -1,32
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9343
|29,9398
|% 0,23
|
|Euro
|32,7948
|32,8049
|% 0,12
|
|Sterlin
|37,9785
|38,1690
|% -0,01
|
|Frank
|35,0670
|35,2782
|% -0,10
|
|Riyal
|7,9595
|7,9994
|% 0,23
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,18
|23,20
|% 0,66
|
|Platin
|947,24
|951,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|990,34
|992,37
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,55
|77,55
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,06
|2.037,42
|% 0,66
|