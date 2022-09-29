***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 17:30
***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066146
BIST
17:293.063
En Yüksek
|Değişim
|: -4,22%
|| -135,06
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.057
17:2918,5354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0173
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
17:2918,0969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0771
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1489
En Düşük
17,8996
17:29982,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,17
|Açılış
|: 982,36
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler17:27
|BFREN
|1.390,40
|24.478.675
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.542.548
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|ALARK
|56,30
|442.150.837
|% -9,99
|
|KMPUR
|52,25
|217.092.548
|% -9,99
|
|BAGFS
|23,14
|161.919.719
|% -9,96
|
|SMRTG
|57,90
|551.020.398
|% -9,95
|
|AVOD
|2,36
|75.411.894
|% -9,92
|
|THYAO
|66,00
|3.641.243.204
|% -4,28
|
|ASELS
|29,08
|3.373.775.900
|% 1,18
|
|YKBNK
|6,80
|2.081.776.036
|% -3,68
|
|HEKTS
|54,35
|1.996.870.872
|% -8,66
|
|GARAN
|18,41
|1.857.255.107
|% -4,36
|
|SKBNK
|1,83
|958.164.161
|% -1,61
|
|TSKB
|2,40
|1.002.119.791
|% 2,56
|
|EKGYO
|3,72
|1.253.623.815
|% -3,88
|
|YKBNK
|6,80
|2.081.776.036
|% -3,68
|
|ZOREN
|3,17
|901.934.570
|% -8,12
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5232
|18,5354
|% 0,09
|
|Euro
|18,0780
|18,0969
|% 0,43
|
|Sterlin
|20,2738
|20,3755
|% 0,93
|
|Frank
|18,8032
|18,9165
|% -0,40
|
|Riyal
|4,9169
|4,9415
|% 0,40
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|-11,79
|
|Altın Gr.
|981
|982
|-5,97
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.585
|6.670
|-111,00
|
|Yarım
|3.204
|3.261
|-54,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.631
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|18,53
|18,55
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,07
|-0,18
|
|B. Petrol
|87,02
|87,02
|-1,03
|
Seans Raporu
17:27
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