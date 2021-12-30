***BAKAB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.12.2021 10:06
***BAKAB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cem Bakioğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987042
BIST
12:381.898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,86
|Açılış
|: 1.916
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895
|
1.924
En Düşük
1.887
12:3812,9985
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 0,3393
|Açılış
|: 13,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 12,9500
|
13,4284
En Düşük
12,4337
12:3814,6952
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 0,3081
|Açılış
|: 14,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5700
|
15,2261
En Düşük
14,1123
12:38752,10
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 17,23
|Açılış
|: 752,10
|
|Önceki Kapanış
|: 734,87
|
776,32
En Düşük
718,38
BIST En Aktif Hisseler12:36
|PSDTC
|27,82
|24.440.277
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,82
|24.440.277
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,82
|24.440.277
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,82
|24.440.277
|% 9,96
|
|KRSTL
|2,34
|47.843.808
|% 9,86
|
|IHAAS
|9,82
|16.194.595
|% -9,99
|
|DOBUR
|68,65
|1.409.453
|% -9,97
|
|SEYKM
|11,13
|33.962.359
|% -9,95
|
|ASUZU
|36,32
|65.734.378
|% -7,58
|
|BRKO
|0,95
|166.405
|% -5,94
|
|EREGL
|29,18
|1.108.452.417
|% -0,34
|
|GARAN
|11,58
|1.008.660.904
|% 1,22
|
|SISE
|13,85
|682.058.151
|% 0,00
|
|SASA
|54,20
|557.530.207
|% 1,59
|
|THYAO
|20,98
|554.789.102
|% -0,47
|
|YKBNK
|3,53
|367.799.387
|% 2,02
|
|GARAN
|11,58
|1.008.660.904
|% 1,22
|
|EKGYO
|2,20
|143.738.906
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,84
|152.516.471
|% 0,71
|
|SKBNK
|1,03
|53.673.573
|% 0,00
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,9115
|12,9163
|% 2,03
|
|Euro
|14,5812
|14,6835
|% 2,06
|
|Sterlin
|17,4162
|17,5036
|% 2,29
|
|Frank
|14,0853
|14,1701
|% 2,12
|
|Riyal
|3,4470
|3,4643
|% 2,50
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-3,88
|
|Altın Gr.
|751
|751
|16,36
|
|Cumhuriyet
|5.069
|5.145
|88,00
|
|Tam
|5.044
|5.176
|90,69
|
|Yarım
|2.438
|2.504
|43,86
|
|Çeyrek
|1.223
|1.252
|21,94
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,74
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,47
|9,49
|0,18
|
|B. Petrol
|78,82
|78,82
|-0,39
|