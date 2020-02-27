***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Berka Balata Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu gün 27.02.2020 - Sayı : 2020 / 304 - 7199 no ile T.C. TURGUTLU TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'neBERKA BALATA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TURGUTLU FABRİKA ŞUBESİ olarak tescil edildiği ilan olunurTüm yatırımcılara duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822003BIST