***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.09.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan 2020 / 11 sayılı karar gereği % 100 Sermaye Artışına aracılık edecekTERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile 25.09.2020 tarihinde aracılık sözleşmesi imzalanmıştır.Tüm yatırımcılara duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877045BIST