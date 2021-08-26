***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetimimize gelen bilgilerden Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. Niyet Mektubu ve Taahhürname göndererek,Tahsisli Sermaye Artışı yapılması halinde Şirket Ortağı olarak 3.500.000 TL nakit iştirak edeceğini bildirmiştir.Bu konu Yönetim Kurulumuz tarafından incelenip karara bağlanacaktır.Tüm Yatırımcılarımıza duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960636BIST