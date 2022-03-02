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***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.03.2022 15:26
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     "Pareto Teknoloji Yatırımları A.Ş.'nin 04.01.2022 tarihinde şirketimize sunmuş olduğu yatırım niyet mektubunu tüm yönleriyle en ayrıntılı şekilde değerlendirme süreci hem yönetim kurulu içerisinde hem de ilgili yatırımcı nezdinde devam etmektedir. Yönetim kurulu tarafından önümüzdeki döneme ilişkin büyüme finansmanı yol haritası ve nihai kararının, 2021 yıl sonu konsolide finansal tabloların KAP'ta yayınlaması sonrasında verilmesi öngörülmektedir.  Şirketimizin 2021 yıl sonu konsolide bazlı finansal tablolarını son açıklama tarihi 11 Mart 2022 olup, ilgili finansal tablolarda şirketimiz ve bağlı ortaklığımızın maddi duran varlıkları yeniden değerlemeye tabi tutulmuş güncel değerleriyle yer alacaktır.
Tüm yatırımcılara saygı ile duyurulur.
Bu açıklama, SPK Özel Durumlar Tebliği'nde öngörülen yükümlülük çerçevesinde, önemli nitelikteki haber ve açıklamalarda 60 günlük dönemler itibariyle herhangi bir gelişme olup olmadığı konusunda ortakları bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır."





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