***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.03.2022 15:26
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Pareto Teknoloji Yatırımları A.Ş.'nin 04.01.2022 tarihinde şirketimize sunmuş olduğu yatırım niyet mektubunu tüm yönleriyle en ayrıntılı şekilde değerlendirme süreci hem yönetim kurulu içerisinde hem de ilgili yatırımcı nezdinde devam etmektedir. Yönetim kurulu tarafından önümüzdeki döneme ilişkin büyüme finansmanı yol haritası ve nihai kararının, 2021 yıl sonu konsolide finansal tabloların KAP'ta yayınlaması sonrasında verilmesi öngörülmektedir. Şirketimizin 2021 yıl sonu konsolide bazlı finansal tablolarını son açıklama tarihi 11 Mart 2022 olup, ilgili finansal tablolarda şirketimiz ve bağlı ortaklığımızın maddi duran varlıkları yeniden değerlemeye tabi tutulmuş güncel değerleriyle yer alacaktır.
Tüm yatırımcılara saygı ile duyurulur.
Bu açıklama, SPK Özel Durumlar Tebliği'nde öngörülen yükümlülük çerçevesinde, önemli nitelikteki haber ve açıklamalarda 60 günlük dönemler itibariyle herhangi bir gelişme olup olmadığı konusunda ortakları bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır."
ht
15:501.992
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 22,22
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
15:5014,0706
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1750
|Açılış
|: 14,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1018
En Düşük
13,8221
15:5015,6561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1493
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
15:50871,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,45
|Açılış
|: 871,42
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler15:48
|PRKAB
|43,50
|26.478.859
|% 9,96
|
|ISGYO
|6,65
|233.979.802
|% 9,92
|
|KONKA
|11,08
|122.637.806
|% 9,92
|
|MSGYO
|4,15
|18.284.341
|% 9,79
|
|KSTUR
|263,00
|329.966
|% 9,58
|
|AKFGY
|3,61
|110.060.618
|% -9,98
|
|KARYE
|15,56
|34.114.079
|% -9,95
|
|DIRIT
|3,47
|229.776
|% -9,87
|
|ATSYH
|14,50
|1.611.015
|% -9,20
|
|ORMA
|30,26
|593.871
|% -8,30
|
|KRDMD
|13,06
|4.807.433.276
|% 6,53
|
|THYAO
|25,90
|3.643.732.197
|% 2,53
|
|EREGL
|34,66
|2.886.273.501
|% 4,46
|
|ASELS
|23,40
|1.313.607.734
|% -2,50
|
|GARAN
|11,68
|1.014.517.475
|% 0,52
|
|KRDMD
|13,06
|4.807.433.276
|% 6,53
|
|YKBNK
|3,70
|747.767.219
|% 1,93
|
|THYAO
|25,90
|3.643.732.197
|% 2,53
|
|GARAN
|11,68
|1.014.517.475
|% 0,52
|
|EREGL
|34,66
|2.886.273.501
|% 4,46
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0572
|14,0692
|% 1,25
|
|Euro
|15,6225
|15,6666
|% 1,03
|
|Sterlin
|18,6839
|18,7776
|% 1,24
|
|Frank
|15,2307
|15,3224
|% 1,09
|
|Riyal
|3,7377
|3,7565
|% 1,27
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-17,80
|
|Altın Gr.
|871
|871
|2,11
|
|Cumhuriyet
|5.789
|5.877
|77,00
|
|Tam
|5.758
|5.904
|73,19
|
|Yarım
|2.783
|2.856
|35,41
|
|Çeyrek
|1.396
|1.428
|17,70
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,34
|-0,05
|
|B. Petrol
|112
|112
|6,98
|
Seans Raporu
15:48
daha fazla
-
16:02DEVA
Yüzde 4.67 oranında artışla 30.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 187, 264 adet işlem
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16:01MGROS
Yüzde 4.63 oranında artışla 37.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 860, 408 adet işlem
-
16:00XU100
Endeks 1, 993 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 17 üstünde . İşlem hacmi 24, 099.00 milyon TL de
-
16:00EREGL
Yüzde 4.40 oranında artışla 34.64 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 876, 257 adet işlem
-
15:58MEGAP
Yüzde 4.90 oranında artışla 6.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 866, 865 adet işlem