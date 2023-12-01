***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.12.2023 10:01
***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BALAT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221419
BIST
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12:268.031
En Düşük
|Değişim
|: 1,03%
|| 82,12
|Açılış
|: 8.071
|
|Önceki Kapanış
|: 7.949
|
8.019
En Yüksek
8.090
12:2628,9656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0924
|Açılış
|: 28,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
28,9656
En Düşük
28,7673
12:2631,5926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1006
|Açılış
|: 31,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,5964
En Düşük
31,3888
12:261.905,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 15,86
|Açılış
|: 1.905,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.889,60
|
1.905,90
En Düşük
1.885,34
BIST En Aktif Hisseler12:24
|BURVA
|86,35
|26.806.251
|% 10,00
|
|AZTEK
|148,60
|127.424.620
|% 9,99
|
|EKOS
|30,00
|195.618.900
|% 9,97
|
|DIRIT
|8,83
|971.035
|% 9,96
|
|SELGD
|16,47
|4.507.559
|% 9,95
|
|LIDER
|158,30
|168.132.168
|% -9,95
|
|POLTK
|15.420,00
|146.590.830
|% -7,83
|
|HURGZ
|4,80
|116.557.673
|% -7,51
|
|BINHO
|273,25
|2.466.704.209
|% -7,14
|
|BRMEN
|4,92
|2.925.053
|% -6,99
|
|THYAO
|256,50
|4.551.726.234
|% 2,19
|
|BINHO
|273,25
|2.466.704.209
|% -7,14
|
|YKBNK
|19,85
|2.069.134.844
|% 3,39
|
|SASA
|52,70
|1.906.042.171
|% 5,65
|
|ISCTR
|22,06
|1.846.941.932
|% 2,89
|
|YKBNK
|19,85
|2.069.134.844
|% 3,39
|
|ISCTR
|22,06
|1.846.941.932
|% 2,89
|
|EKGYO
|7,42
|415.220.480
|% 0,68
|
|AKBNK
|34,78
|1.646.851.401
|% 3,39
|
|HEKTS
|22,98
|1.062.584.624
|% 3,05
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9558
|28,9662
|% 0,32
|
|Euro
|31,5790
|31,5982
|% 0,34
|
|Sterlin
|36,5556
|36,7389
|% 0,59
|
|Frank
|33,0245
|33,2235
|% 0,58
|
|Riyal
|7,6965
|7,7351
|% 0,30
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,39
|25,42
|% 0,66
|
|Platin
|938,45
|940,04
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.021,52
|1.026,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,62
|80,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.049,42
|2.049,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:24
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12:30XU100
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12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 08 artarak (% 1.24 ) 7, 092
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKOS, AZTEK, SELGD, EUKYO, DIRIT, BURVA, SAMAT