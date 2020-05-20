***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde ve Şirketimizin yönetim kurulu kararı uyarınca:1. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Sayın Levent Avni Ersalman'ın, üyeliklerine Sayın Orhan Cem'in ve Sayın Serdar Yıldırım'ın seçilmesine,2. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ uyarınca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine,3. Denetim Komitesi Başkanlığına Sayın Levent Avni Ersalman'ın, üyeliğine Sayın Orhan Cem'in seçilmesine,4. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Levent Avni Ersalman'ın, üyeliklerine Sayın Patricio Santiago Rohner ve Sayın Orhan Cem'in getirilmesine karar verilmiştir.5. Komitelerin görev ve çalışma esasları ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845906BIST