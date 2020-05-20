***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
20.05.2020 13:51
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde ve Şirketimizin yönetim kurulu kararı uyarınca:
1. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Sayın Levent Avni Ersalman'ın, üyeliklerine Sayın Orhan Cem'in ve Sayın Serdar Yıldırım'ın seçilmesine,
2. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ uyarınca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine,
3. Denetim Komitesi Başkanlığına Sayın Levent Avni Ersalman'ın, üyeliğine Sayın Orhan Cem'in seçilmesine,
4. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Levent Avni Ersalman'ın, üyeliklerine Sayın Patricio Santiago Rohner ve Sayın Orhan Cem'in getirilmesine karar verilmiştir.
5. Komitelerin görev ve çalışma esasları ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845906
BIST
14:44102.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 535,98
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
14:446,7976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0261
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
14:447,4526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0490
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4526
En Düşük
7,3878
14:44382,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,56
|Açılış
|: 382,49
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,03
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|CMBTN
|82,50
|14.534.214
|% 10,00
|
|KUTPO
|23,10
|5.006.503
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.491.049
|% 10,00
|
|CMENT
|32,34
|5.388.205
|% 10,00
|
|DAGHL
|6,60
|6.382.249
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.017.640
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|69.233.884
|% -9,95
|
|EGCEY
|0,93
|1.115.358
|% -9,71
|
|UMPAS
|0,79
|157.291
|% -9,20
|
|EGCYH
|0,71
|2.233.541
|% -8,97
|
|ALKIM
|13,44
|860.549.155
|% 5,16
|
|THYAO
|10,96
|472.987.369
|% 1,48
|
|GARAN
|7,73
|429.462.636
|% -0,26
|
|ASELS
|29,40
|384.302.539
|% 0,68
|
|MGROS
|34,46
|362.751.591
|% 4,61
|
|EKGYO
|1,35
|214.562.913
|% 3,05
|
|ALKIM
|13,44
|860.549.155
|% 5,16
|
|KRDMD
|2,47
|160.369.315
|% 0,41
|
|ODAS
|1,87
|116.886.897
|% 1,08
|
|ISGYO
|1,68
|102.065.971
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3053
|8,3470
|% 0,41
|
|Frank
|7,0075
|7,0497
|% 0,94
|
|Riyal
|1,8039
|1,8130
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|4,12
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,39
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.502
|5,70
|
|Tam
|2.543
|2.568
|5,80
|
|Yarım
|1.241
|1.255
|2,80
|
|Çeyrek
|621
|628
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,43
|17,48
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,81
|0,03
|
|B. Petrol
|35,45
|35,45
|0,80
|