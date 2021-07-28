***BASCM* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
28.07.2021 16:42
***BASCM******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AYES, BASCM
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
AYES 1 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E DİLEK UĞUR 573,360
BASCM 2 BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E EMİNE DEĞİRMENCİOĞLU 3.227,280
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952267
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 30,89
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.393
En Düşük
1.371
18:058,4634
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0848
|Açılış
|: 8,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4335
18:0510,0854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0519
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0402
18:05497,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,53
|Açılış
|: 497,29
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
495,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDATA
|13,68
|138.249.722
|% 9,97
|
|CEOEM
|9,16
|99.120.893
|% 9,96
|
|KTSKR
|20,02
|12.482.488
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.915.095
|% 9,85
|
|KUYAS
|2,80
|68.985.975
|% 9,80
|
|MEGAP
|7,40
|64.463.031
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|64.463.031
|% -9,98
|
|YAYLA
|4,34
|336.935.934
|% -9,96
|
|ATSYH
|3,70
|243.881
|% -7,04
|
|TUREX
|10,34
|81.293.180
|% -4,52
|
|GARAN
|8,34
|1.427.784.115
|% 1,71
|
|EREGL
|20,00
|1.261.108.797
|% 6,78
|
|KRDMD
|7,77
|1.016.253.367
|% 3,19
|
|THYAO
|12,78
|633.006.622
|% 1,75
|
|ASELS
|15,26
|514.881.590
|% 2,69
|
|GARAN
|8,34
|1.427.784.115
|% 1,71
|
|YKBNK
|2,31
|357.433.458
|% 2,21
|
|KRDMD
|7,77
|1.016.253.367
|% 3,19
|
|EKGYO
|1,84
|174.297.539
|% 1,66
|
|KARSN
|4,20
|371.789.603
|% 3,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4584
|8,4634
|% -0,99
|
|Euro
|10,0669
|10,0854
|% -0,51
|
|Sterlin
|11,7833
|11,8424
|% -0,57
|
|Frank
|9,3046
|9,3607
|% -0,56
|
|Riyal
|2,2490
|2,2603
|% -1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|23,30
|
|Altın Gr.
|498
|498
|0,87
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|24,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|24,37
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|11,79
|
|Çeyrek
|797
|816
|5,89
|
|Gümüş.Ons
|25,75
|25,78
|0,80
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,01
|0,15
|
|B. Petrol
|74,67
|74,67
|0,80
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58EMKEL
Yüzde 6.28 oranında artışla 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 693, 626 adet işlem
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17:57KUYAS
Yüzde 9.80 oranında artışla 2.80 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 105, 401 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 390 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 17 üstünde . İşlem hacmi 11, 666.00 milyon TL de
-
17:56CEOEM
Yüzde 7.80 oranında artışla 8.98 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 550, 441 adet işlem
-
17:55KTSKR
Yüzde 9.94 oranında artışla 20.02 lira fiyatla işlem gören hissede 631, 829 adet işlem