***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
25.02.2021 22:14
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2020 - 31.12.2020 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913137
BIST
18:051.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,19
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
18:057,3205
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 0,1510
|Açılış
|: 7,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,4392
En Düşük
7,1530
18:058,9461
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 0,2199
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
9,0849
En Düşük
8,7148
18:05418,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,12
|Açılış
|: 418,77
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
423,51
En Düşük
411,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAMEL
|23,76
|7.321.879
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|5.741.208
|% 10,00
|
|LINK
|51,70
|119.047.421
|% 10,00
|
|MERIT
|414,70
|3.056.754
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.923.977
|% 10,00
|
|KARSN
|4,23
|1.248.136.331
|% -10,00
|
|EMNIS
|27,80
|996.357
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|7.426.634
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|2.060.989
|% -9,96
|
|MNDRS
|3,50
|156.319.708
|% -9,79
|
|THYAO
|13,39
|2.767.999.675
|% 4,36
|
|PETKM
|5,28
|2.209.909.786
|% 2,33
|
|KOZAL
|128,20
|1.805.498.315
|% -3,97
|
|SASA
|41,70
|1.783.940.629
|% 4,41
|
|PGSUS
|88,40
|1.666.444.274
|% 6,76
|
|EKGYO
|2,31
|1.378.347.858
|% 1,76
|
|PETKM
|5,28
|2.209.909.786
|% 2,33
|
|TSKB
|1,72
|562.477.409
|% -1,15
|
|KARSN
|4,23
|1.248.136.331
|% -10,00
|
|IHLAS
|0,89
|234.960.802
|% -1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3164
|7,3205
|% 2,11
|
|Euro
|8,9312
|8,9461
|% 2,52
|
|Sterlin
|10,2546
|10,3060
|% 1,47
|
|Frank
|8,0620
|8,1106
|% 2,37
|
|Riyal
|1,9472
|1,9570
|% 2,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-27,61
|
|Altın Gr.
|419
|419
|3,12
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.744
|2.815
|-13,76
|
|Yarım
|1.326
|1.362
|-6,66
|
|Çeyrek
|665
|681
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|27,47
|27,50
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|0,07
|
|B. Petrol
|66,15
|66,15
|-0,03
|