***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler131.559.120 39.080.543 7.759.708 -1.651.102 -1.651.102 -1.651.102 49.299.885 212.389.502 25.934.716 238.324.218 464.372.372 0 464.372.372Transferler18.334.293 3.316.952 4.283.471 -25.934.716 -21.651.245 0 0 0Dönem Karı (Zararı)-17.993.722 -17.993.722 -17.993.722 0 -17.993.722Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-146.252 -146.252 -146.252 -146.252 0 -146.252Kar Payları-177.153 0 -177.153 -177.153 0 -177.153Dönem Sonu Bakiyeler131.559.120 39.080.543 7.759.708 -1.797.354 -1.797.354 -1.797.354 67.634.178 3.316.952 216.495.820 -17.993.722 198.502.098 446.055.245 0 446.055.245Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler131.559.120 39.080.543 7.759.708 -1.926.955 -1.926.955 -1.926.955 66.929.760 3.316.952 215.717.533 1.905.361 217.622.894 464.342.022 0 464.342.022Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Transferler4.268.093 4.152.154 -6.514.886 -1.905.361 -8.420.247 0 0 0Dönem Karı (Zararı)-28.653.468 -28.653.468 -28.653.468 0 -28.653.468Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Sonu Bakiyeler131.559.120 39.080.543 7.759.708 -1.926.955 -1.926.955 -1.926.955 71.197.853 7.469.106 209.202.647 -28.653.468 180.549.179 435.688.554 0 435.688.554Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.308.762 -13.985.606Dönem Karı (Zararı)-28.653.468 -17.993.722Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-28.653.468 -17.993.722Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler32.015.985 28.394.252Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 19.455.291 18.894.827Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-400.530 -138.659Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -400.530 -138.659Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.002.369 3.909.287Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 1.105.357 1.407.198Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 538.082 253.636Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 2.358.930 2.248.453Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.637.654 15.896.704Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -951.529 -547.776Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 7.589.183 14.690.105Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri23 0 1.754.375Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler7.679.041 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler147.478 -1.074.049Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6 147.478 -1.074.049Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.197.012 36.309İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler12 -1.197.012 36.309Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 -4.213.859 -6.499.326Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-94.447 -2.630.841Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -94.447 -2.630.841İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.247.354 -20.453.110Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.689.579 -22.403.942İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-22.689.579 -22.403.942Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.211.538 -120.392İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.211.538 -120.392Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-8.556.042 27.892.345Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.170.545 -24.591.296İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)12.170.545 -24.591.296İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.616.184 -1.229.825Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)141.899 541.658Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)9.474.285 -1.771.483Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.884.837 -10.052.580Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -157.378 -1.335.374Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-2.266.547 -3.117.591Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 0 519.939YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.663.536 -13.923.344Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri121.648 2.630.841Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri121.648 2.630.841Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.737.996 -17.087.460Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13,15 -5.737.996 -17.087.460Alınan Faiz952.812 533.275FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI32.705.051 23.757.324Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri233.130.000 949.505.114Kredilerden Nakit Girişleri5 233.130.000 949.505.114Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-185.780.000 -903.047.114Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -185.780.000 -903.047.114Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -11.556.690 -9.457.415Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz5 -3.088.259 -13.243.261YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.732.753 -4.151.626NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 20.732.753 -4.151.626DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 50.215.755 35.850.144DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ70.948.508 31.698.518Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 70.956.698 50.225.228Ticari Alacaklar8 154.912.387 131.822.277İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 6.457.499 1.350.236İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar148.454.888 130.472.041Diğer Alacaklar535.331 2.441.722İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 535.331 2.441.722Türev Araçlar0 147.478Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6 0 147.478Stoklar11 71.863.095 63.307.053Peşin Ödenmiş Giderler3.221.515 705.716İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 3.221.515 705.716Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar194.126 0Diğer Dönen Varlıklar4.360.425 6.691.755İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 4.360.425 6.691.755ARA TOPLAM306.043.577 255.341.229TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR306.043.577 255.341.229DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar2.219.657 1.524.804İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 2.219.657 1.524.804Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 15.281.797 14.084.786Maddi Duran Varlıklar13 358.084.312 365.481.584Kullanım Hakkı Varlıkları14 48.888.095 54.101.207Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.079.557 3.483.077Şerefiye0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 3.079.557 3.483.077Peşin Ödenmiş Giderler50.332 376.700İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 50.332 376.700Ertelenmiş Vergi Varlığı19 1.794.265 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR429.398.015 439.052.158TOPLAM VARLIKLAR735.441.592 694.393.387KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar138.976.101 89.135.025İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar138.976.101 89.135.025Banka Kredileri5 108.252.517 61.446.583Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 30.723.584 27.688.442Ticari Borçlar8 94.848.856 82.678.311İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 28.559.671 25.101.357İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar66.289.185 57.576.954Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 1.858.732 1.389.870Diğer Borçlar3.745.961 1.639.722İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 3.745.961 1.639.722Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.890.887 3.455.373İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 7.890.887 3.455.373Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 0 1.937.300Kısa Vadeli Karşılıklar7.098.733 5.810.099Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 660.657 1.321.126Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 6.438.076 4.488.973Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.706.264 346.533İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 2.706.264 346.533ARA TOPLAM257.125.534 186.392.233TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER257.125.534 186.392.233UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar25.866.648 27.422.057İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar25.866.648 27.422.057Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 25.866.648 27.422.057Uzun Vadeli Karşılıklar10.101.127 9.393.117Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 10.101.127 9.393.117Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 6.659.729 6.843.958TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER42.627.504 43.659.132TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER299.753.038 230.051.365ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar435.688.554 464.342.022Ödenmiş Sermaye20 131.559.120 131.559.120Sermaye Düzeltme Farkları39.080.543 39.080.543Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 7.759.708 7.759.708Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.926.955 -1.926.955Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.926.955 -1.926.955Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.926.955 -1.926.955Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler71.197.853 66.929.760Yasal Yedekler20 71.197.853 66.929.760Diğer Yedekler7.469.106 3.316.952Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 209.202.647 215.717.533Net Dönem Karı veya Zararı-28.653.468 1.905.361TOPLAM ÖZKAYNAKLAR435.688.554 464.342.022TOPLAM KAYNAKLAR735.441.592 694.393.387Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 218.862.987 133.179.648 204.207.817 120.537.695Satışların Maliyeti21,22 -219.553.833 -130.733.949 -193.884.462 -108.130.123TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-690.846 2.445.699 10.323.355 12.407.572BRÜT KAR (ZARAR)-690.846 2.445.699 10.323.355 12.407.572Genel Yönetim Giderleri22 -17.833.270 -8.887.213 -19.255.010 -9.656.922Pazarlama Giderleri22 -4.629.566 -2.119.112 -5.176.218 -2.248.161Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 5.375.086 2.202.362 4.987.643 2.452.356Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -4.689.852 -3.428.678 -2.925.374 -1.159.759ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-22.468.448 -9.786.942 -12.045.604 1.795.086Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 609.492 366.890 3.469.318 397.477Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 1.197.012 473.613 -36.309 -18.078FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-20.661.944 -8.946.439 -8.612.595 2.174.485Finansman Gelirleri25 7.179.472 4.224.814 4.407.069 1.485.619Finansman Giderleri25 -17.253.429 -8.743.644 -20.287.522 -7.173.647SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-30.735.901 -13.465.269 -24.493.048 -3.513.543Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.082.433 -2.349.748 6.499.326 1.146.578Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 103.939 103.939 139.815 313.949Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 1.978.494 -2.453.687 6.359.511 832.629SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-28.653.468 -15.815.017 -17.993.722 -2.366.965DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-28.653.468 -15.815.017 -17.993.722 -2.366.965Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-28.653.468 -15.815.017 -17.993.722 -2.366.965Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 -146.252 -146.252Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 0 0 -182.815 -182.815Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 36.563 36.563Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi19 0 0 36.563 36.563Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 -146.252 -146.252TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-28.653.468 -15.815.017 -18.139.974 -2.513.217Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-28.653.468 -15.815.017 -18.139.974 -2.513.217http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867701BIST