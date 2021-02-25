***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler131.559.120 39.080.543 7.759.708 -1.651.102 -1.651.102 -1.651.102 49.299.885 212.389.502 25.934.716 238.324.218 464.372.372 0 464.372.372Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-1.625.029 -1.625.029 -1.625.029 -1.625.029Transferler18.334.293 3.316.952 4.283.471 -25.934.716 -21.651.245 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)1.905.361 1.905.361 1.905.361 0 1.905.361Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-310.682 -310.682 -310.682 -310.682 0 -310.682Kar Payları0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması34.829 34.829 34.829 -704.418 669.589 669.589Dönem Sonu Bakiyeler131.559.120 39.080.543 7.759.708 -1.926.955 -1.926.955 -1.926.955 66.929.760 3.316.952 215.717.533 1.905.361 217.622.894 464.342.022 0 464.342.022Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler131.559.120 39.080.543 7.759.708 -1.926.955 -1.926.955 -1.926.955 66.929.760 3.316.952 215.717.533 1.905.361 217.622.894 464.342.022 0 464.342.022Transferler4.268.093 4.152.154 -6.514.886 -1.905.361 -8.420.247 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-41.499.408 -41.499.408 -41.499.408 0 -41.499.408Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-109.226 -109.226 -109.226 -109.226 0 -109.226Kar Payları0 0Dönem Sonu Bakiyeler131.559.120 39.080.543 7.759.708 -2.036.181 -2.036.181 -2.036.181 71.197.853 7.469.106 209.202.647 -41.499.408 167.703.239 422.733.388 0 422.733.388Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.327.960 68.536.693Dönem Karı (Zararı)-41.499.408 1.905.361Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-41.499.408 1.905.361Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler64.989.223 60.347.687Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13, 14, 15, 23 42.141.459 37.959.587Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler822.296 67.689Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 822.296 67.689Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.630.190 6.328.872Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 3.486.821 2.903.386Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 2.362.590 537.715Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 -638.177 -61.747Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 4.418.956 2.949.518Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.322.503 26.943.539Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler26 -3.549.521 -1.093.959Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26,17,5 8.875.853 27.541.568Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri24 -1.003.829 495.930Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler2.488.290 -1.414.457Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6 2.488.290 -1.414.457Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler12 -2.171.526 52.086Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 -3.420.645 -532.727Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-94.447 -2.723.988Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler25 -94.447 -2.723.988Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12, 25 0 -10.925.289Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler5, 14 11.271.103 4.592.375İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-9.114.164 11.146.501Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-58.636.801 -28.823.335İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-58.636.801 -28.823.335Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-10.235.982 39.959.503Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler61.231.139 -1.323.923İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)61.231.139 -1.323.923İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.472.520 1.334.256Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-6.151.284 957.385Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)4.678.764 376.871Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.375.651 73.399.549Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -2.582.984 -2.009.577Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler8, 16 -4.176.542 -3.172.380Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -2.288.165 319.101YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-13.904.733 -8.562.133Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri12 0 12.010.489Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri121.648 2.779.532Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri121.648 2.779.532Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -17.549.626 -24.439.083Alınan Faiz3.523.245 1.086.929FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI30.337.956 -45.608.949Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri358.130.000 1.664.846.857Kredilerden Nakit Girişleri5 358.130.000 1.664.846.857Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-303.380.000 -1.669.846.857Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -303.380.000 -1.669.846.857Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -16.471.146 -19.122.608Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz5 -7.940.898 -21.486.341YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.761.183 14.365.611NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.761.183 14.365.611DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 50.215.755 35.850.144DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 71.976.938 50.215.755Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 72.012.688 50.225.228Ticari Alacaklar8 199.037.780 131.822.277İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.153.964 1.350.236İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar195.883.816 130.472.041Diğer Alacaklar473.427 2.441.722İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar473.427 2.441.722Türev Araçlar0 147.478Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6 0 147.478Stoklar11 73.543.035 63.307.053Peşin Ödenmiş Giderler2.155.559 705.716İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 2.155.559 705.716Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 454.804 0Diğer Dönen Varlıklar9.986.250 6.691.755İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 9.986.250 6.691.755ARA TOPLAM357.663.543 255.341.229TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR357.663.543 255.341.229DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar2.981.516 1.524.804İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.981.516 1.524.804Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 16.256.312 14.084.786Maddi Duran Varlıklar13 356.770.584 365.481.584Kullanım Hakkı Varlıkları14 54.152.368 54.101.207Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.834.598 3.483.077Şerefiye0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 2.834.598 3.483.077Peşin Ödenmiş Giderler674.999 376.700İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 674.999 376.700TOPLAM DURAN VARLIKLAR433.670.377 439.052.158TOPLAM VARLIKLAR791.333.920 694.393.387KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar145.979.863 89.135.025İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar145.979.863 89.135.025Banka Kredileri5 116.014.974 61.446.583Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 29.964.889 27.688.442Ticari Borçlar8 150.619.035 82.678.311İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 31.810.942 25.101.357İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar118.808.093 57.576.954Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 1.771.283 1.389.870Diğer Borçlar2.238.218 1.639.722İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 2.238.218 1.639.722Türev Araçlar2.340.812 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6 2.340.812 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.064.156 3.455.373İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 7.064.156 3.455.373Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 0 1.937.300Kısa Vadeli Karşılıklar7.914.168 5.810.099Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 1.494.950 1.321.126Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 6.419.218 4.488.973Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler540.546 346.533İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler540.546 346.533ARA TOPLAM318.468.081 186.392.233TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER318.468.081 186.392.233UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar35.256.281 27.422.057İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar35.256.281 27.422.057Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 35.256.281 27.422.057Uzun Vadeli Karşılıklar11.379.725 9.393.117Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 11.379.725 9.393.117Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 3.496.445 6.843.958TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER50.132.451 43.659.132TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER368.600.532 230.051.365ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar422.733.388 464.342.022Ödenmiş Sermaye20 131.559.120 131.559.120Sermaye Düzeltme Farkları39.080.543 39.080.543Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 7.759.708 7.759.708Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.036.181 -1.926.955Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.036.181 -1.926.955Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.036.181 -1.926.955Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler71.197.853 66.929.760Yasal Yedekler20 71.197.853 66.929.760Diğer Yedekler7.469.106 3.316.952Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 209.202.647 215.717.533Net Dönem Karı veya Zararı-41.499.408 1.905.361TOPLAM ÖZKAYNAKLAR422.733.388 464.342.022TOPLAM KAYNAKLAR791.333.920 694.393.387Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 561.142.866 480.620.117Satışların Maliyeti21 -537.956.230 -419.518.699TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)23.186.636 61.101.418BRÜT KAR (ZARAR)23.186.636 61.101.418Genel Yönetim Giderleri22 -38.024.757 -37.826.480Pazarlama Giderleri22 -10.711.929 -10.122.099Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 11.874.738 10.498.990Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -10.700.902 -6.212.675ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-24.376.214 17.439.154Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 1.112.906 15.144.381TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri8 -822.296 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 2.171.526 -52.086FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-21.914.078 32.531.449Finansman Gelirleri26 3.549.521 2.508.416Finansman Giderleri26 -26.555.496 -33.667.231SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-44.920.053 1.372.634Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.420.645 532.727Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 103.939 -2.113.266Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 3.316.706 2.645.993SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-41.499.408 1.905.361DÖNEM KARI (ZARARI)-41.499.408 1.905.361Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-41.499.408 1.905.361Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-109.226 -310.682Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -140.033 -388.353Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler30.807 77.671Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi19 30.807 77.671Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-109.226 -310.682TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-41.608.634 1.594.679Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-41.608.634 1.594.679http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913136BIST