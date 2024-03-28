***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBaştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulunun, 28.03.2024 tarihli, 194 sayılı kararı ileSermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Madde 10- Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hükümleri gereği İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerde Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının, %10'dan fazla bir orana ulaşabileceği öngörülmektedir. Bu nedenle İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor'un onaylanarak, Raporun Sonuç bölümünün ortakların inceleyebilmesi için internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmasına ve Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.2023 yılında satışların maliyetinin %10'unu aşan tek şirket Aktaş İnşaat Malz.San.ve Tic.A.Ş. olmuştur. Bu kapsamda Aktaş İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketi İlişkili Şirket olarak raporda detaylı ele alınmıştır.Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2023 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Raporu'nun Sonuç bölümü aşağıda yer almaktadır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihli 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (Seri II-17.1) Madde 9-İlişkili Taraflarla Gerçekleştirilecek İşlemler ve Madde 10- Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler maddeleri kapsamında ilgili işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir.Baştaş Başkent Çimento San.Tic.A.Ş.'nin 2023 yılında ilişkili taraflar ile gerçekleştirdiği işlemler, faaliyet konusu içerisindeki ticari nitelikte faaliyetler olup, 2023 yılında ilişkili taraf olarak sayılan şirketlerle yapılan işlemler piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan ticaretin, piyasa koşulları ve genel kabul görmüş ticari kabullere uygun olarak yapıldığını beyan ederiz. Baştaş Başkent Çimento San.Tic.A.Ş., 2024 yılında da ilişkili taraflar ile gerçekleştireceği yaygın ve süreklilik arz eden nitelikteki işlemleri emsallerine ve piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263977BIST