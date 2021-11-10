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***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)

10.11.2021 13:32
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)


***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )

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İzahname (SPK Onayına Sunulan)

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Açıklamalar

Şirketimizin 131.559.120 TL olan sermayesinin esas sermaye sisteminde 300.000.000 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 431.559.120 TL'ye çıkartılmasına yönelik 06.08.2021 tarih ve 155 sayılı yönetim kurulu kararı alınmış ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan esas sözleşme tadiline yönelik uygun görüşlerin alınması müteakip Şirketimizin 12.10.2021 tarihinde gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye, Paylar ve Pay Senetleri" başlıklı 6. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen Esas Sözleşme Tadil Metni uyarınca tadil edilmesi  ve şirket sermayesinin bu suretle 131.559.120 TL'den bedelli (nakden) olarak 431.559.120 TL'ye artırılması genel kurul tarafından onaylanmıştır.
Sermaye artırımına yönelik olarak, bugün (10.11.2021) Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz kapsamında onaya sunulan (taslak) izahname ekte kamuya açıklanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılacak inceleme sonrası izahnamenin onaylanması durumunda onaylanan izahname ayrıca KAP'ta ilan edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976805


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