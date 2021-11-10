***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
10.11.2021 13:32
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 131.559.120 TL olan sermayesinin esas sermaye sisteminde 300.000.000 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 431.559.120 TL'ye çıkartılmasına yönelik 06.08.2021 tarih ve 155 sayılı yönetim kurulu kararı alınmış ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan esas sözleşme tadiline yönelik uygun görüşlerin alınması müteakip Şirketimizin 12.10.2021 tarihinde gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye, Paylar ve Pay Senetleri" başlıklı 6. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen Esas Sözleşme Tadil Metni uyarınca tadil edilmesi ve şirket sermayesinin bu suretle 131.559.120 TL'den bedelli (nakden) olarak 431.559.120 TL'ye artırılması genel kurul tarafından onaylanmıştır.
Sermaye artırımına yönelik olarak, bugün (10.11.2021) Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz kapsamında onaya sunulan (taslak) izahname ekte kamuya açıklanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılacak inceleme sonrası izahnamenin onaylanması durumunda onaylanan izahname ayrıca KAP'ta ilan edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976805
BIST
14:481.616
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,11
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.604
14:489,8246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0924
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8379
En Düşük
9,7204
14:4811,3510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0572
|Açılış
|: 11,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3846
En Düşük
11,2653
14:48576,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 3,18
|Açılış
|: 576,40
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
577,79
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler14:46
|SOKM
|12,77
|304.042.244
|% 9,99
|
|DOBUR
|93,00
|20.640.420
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,69
|3.862.436
|% 9,85
|
|ADESE
|1,23
|79.473.476
|% 9,82
|
|BAGFS
|23,08
|16.968.673
|% 9,70
|
|KLMSN
|10,11
|25.888.943
|% -7,67
|
|SARKY
|16,92
|41.347.252
|% -7,29
|
|UTPYA
|17,70
|547.041
|% -6,84
|
|EMKEL
|2,76
|23.706.895
|% -5,80
|
|RALYH
|8,36
|48.939.236
|% -5,54
|
|GARAN
|10,69
|2.181.040.847
|% 1,04
|
|PETKM
|7,14
|1.765.637.280
|% -1,65
|
|THYAO
|18,09
|1.149.457.476
|% -0,39
|
|TSPOR
|6,41
|1.132.789.870
|% 3,72
|
|SISE
|9,30
|813.665.640
|% 0,11
|
|PETKM
|7,14
|1.765.637.280
|% -1,65
|
|GARAN
|10,69
|2.181.040.847
|% 1,04
|
|TSPOR
|6,41
|1.132.789.870
|% 3,72
|
|YKBNK
|3,12
|559.813.098
|% 0,97
|
|EKGYO
|2,12
|362.372.780
|% 0,00
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8214
|9,8246
|% 0,95
|
|Euro
|11,3396
|11,3473
|% 0,47
|
|Sterlin
|13,2292
|13,2955
|% 0,58
|
|Frank
|10,6999
|10,7643
|% 0,59
|
|Riyal
|2,6115
|2,6246
|% 1,02
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-7,49
|
|Altın Gr.
|576
|576
|2,46
|
|Cumhuriyet
|3.804
|3.861
|21,00
|
|Tam
|3.787
|3.882
|27,70
|
|Yarım
|1.830
|1.878
|13,41
|
|Çeyrek
|918
|939
|6,70
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,63
|0,02
|
|B. Petrol
|84,67
|84,67
|-0,11
|
Seans Raporu
14:46
daha fazla
-
15:01NUGYO
Yüzde 8.25 oranında artışla 11.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 152, 330 adet işlem
-
15:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 58 kaybederek (% -0.09 ) 1, 757
-
15:00XU100
Endeks 1, 615 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 17, 650.00 milyon TL de
-
14:59KATMR
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 031, 975 adet işlem
-
14:58QNBFB
Yüzde -5.34 oranında düşüşle 35.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 902 adet işlem