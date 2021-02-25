***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.02.2021 22:15
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi kapsamında hazırlanan bağlı şirket raporu hakkında:
01 Temmuz 2012 tarihinde Yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca Baştaş Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş. Yönetim kurulu, geçmiş faaliyet yılında şirketin hakim ortağı ve hakim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Baştaş Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş.' nin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar Baştaş Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş.'nin 31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu içinde yer alan 7. dipnotunda yer almaktadır.
Bağlılık Raporumuzun Sonuç Bölümü:
Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2020 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913142
BIST
18:051.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,19
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
18:057,3433
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 0,1738
|Açılış
|: 7,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,4392
En Düşük
7,1530
18:058,9687
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 0,2425
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
9,0849
En Düşük
8,7148
18:05417,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,12
|Açılış
|: 417,76
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
423,51
En Düşük
411,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAMEL
|23,76
|7.321.879
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|5.741.208
|% 10,00
|
|LINK
|51,70
|119.047.421
|% 10,00
|
|MERIT
|414,70
|3.056.754
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.923.977
|% 10,00
|
|KARSN
|4,23
|1.248.136.331
|% -10,00
|
|EMNIS
|27,80
|996.357
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|7.426.634
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|2.060.989
|% -9,96
|
|MNDRS
|3,50
|156.319.708
|% -9,79
|
|THYAO
|13,39
|2.767.999.675
|% 4,36
|
|PETKM
|5,28
|2.209.909.786
|% 2,33
|
|KOZAL
|128,20
|1.805.498.315
|% -3,97
|
|SASA
|41,70
|1.783.940.629
|% 4,41
|
|PGSUS
|88,40
|1.666.444.274
|% 6,76
|
|EKGYO
|2,31
|1.378.347.858
|% 1,76
|
|PETKM
|5,28
|2.209.909.786
|% 2,33
|
|TSKB
|1,72
|562.477.409
|% -1,15
|
|KARSN
|4,23
|1.248.136.331
|% -10,00
|
|IHLAS
|0,89
|234.960.802
|% -1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3360
|7,3433
|% 2,42
|
|Euro
|8,9417
|8,9687
|% 2,78
|
|Sterlin
|10,2538
|10,3052
|% 1,46
|
|Frank
|8,0624
|8,1109
|% 2,38
|
|Riyal
|1,9464
|1,9562
|% 2,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-28,21
|
|Altın Gr.
|418
|419
|2,89
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.744
|2.815
|-13,76
|
|Yarım
|1.326
|1.362
|-6,66
|
|Çeyrek
|665
|681
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|27,49
|27,52
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,06
|
|B. Petrol
|66,23
|66,23
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BURCE
Yüzde 4.01 oranında artışla 25.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 082, 446 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 488 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 30, 315.00 milyon TL de
-
17:57PGSUS
Yüzde 6.82 oranında artışla 88.45 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 023, 946 adet işlem
-
17:56MERIT
Yüzde 10.00 oranında artışla 414.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 567 adet işlem
-
17:54SASA
Yüzde 4.21 oranında artışla 41.62 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 505, 347 adet işlem