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***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.02.2021 22:15



***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi kapsamında hazırlanan bağlı şirket raporu hakkında:
 
01 Temmuz 2012 tarihinde Yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca Baştaş Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş. Yönetim kurulu, geçmiş faaliyet yılında şirketin hakim ortağı ve hakim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Baştaş Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş.' nin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar Baştaş Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş.'nin 31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu içinde yer alan 7. dipnotunda yer almaktadır.
 
Bağlılık Raporumuzun Sonuç Bölümü:
 
Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2020 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913142


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Yarım 1.326 1.362 -6,66  
Çeyrek 665 681 -3,33  
Gümüş.Ons 27,49 27,52 -0,42  
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